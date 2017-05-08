Kyk Erzincan Öğrencileri Gökhan Yücel’le Buluştu

Yüksek Öğrenim ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü, öğrencilerinin kişisel gelişiminde, ikinci bir okul olmaya devam ediyor.

Yüksek Öğrenim ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü, öğrencilerinin kişisel gelişiminde, ikinci bir okul olmaya devam ediyor.

KYK Erzincan İl Müdürlüğü konferans salonunda, KYK Akademi Buluşmaları ana başlığı altında Eğitim Uzmanı Gökhan Yücel "Köklerden, Geleceğe" isimli seminerde öğrencilerle buluştu. KYK Mamahatun Yurdu öğrencisi Ayşe Boztepe'nin sunumuyla başlayan programa KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, Erzincan İş-Kur İl Müdürü Ömer Faruk Çelik, KYK Şube Müdürleri, KYK Yurt Müdürleri, personeller ve öğrenciler katıldı.

Eğitim, Ar-Ge ve inovasyon alanlarında birçok projeye imza atan Gökhan Yücel Dijital Dünyada Türkiye'nin hakettiği yerde olmadığını belirtti. El Harezmi'nin bulduğu algoritma kullanılarak Facebook kuruldu diyen Yücel Harran'da üniversitenin, Oxford'dan 500 yıl önce açıldığını anlattı.

Sözlerine dijital dünyada daha üretken ve güçlü bir nokta da olmamız gerektiğini hatırlatarak devam eden Gökhan Yücel'in Silikon Vadisi'nin temellerinin El Ceziri tarafından Cizre'de atıldığını belirtmesi dinleyicilerde büyük hayret uyandırdı. Katılımcıların dikkatle dinlediği program sonunda söz alan KYK İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, Gökhan Yücel ve katılımcılara teşekkür etti. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılamasının yanı sıra ikinci bir okul gibi davranarak onların kişisel gelişimlerine yardımcı olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

Program sonunda Gökhan Yücel ve Fevzi Sarıçiçek kura ile belirledikleri 30 öğrenciye Gökhan Yücel'in kitaplarından hediye ettiler.