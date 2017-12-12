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Kyk Öğrencilerine Umre Ödüllü Yarışma

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Kyk Öğrencilerine Umre Ödüllü Yarışma
Karabük Müftülüğü ve Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü tarafından KYK yurtlarında kalan öğrenciler için umre ödüllü bilgi yarışması düzenlendi.

Karabük Müftülüğü ve Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü tarafından KYK yurtlarında kalan öğrenciler için umre ödüllü bilgi yarışması düzenlendi.

Mevlidi Nebi dolayısıyla yapılan yarışmada Karabük Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği öğrencisi Yakup Satan birinci olarak umre ödülü kazandı.

Yarışmada ikinci olan Mehmet İner yarım altın, üçüncü olan Emre Arslan çeyrek altın kazandı.

İl Müftüsü Halil Bektaş, 50 sorunun sorulduğu sınavın 60 dakikada tamamlandığını söyleyerek, ödül kazanan öğrencinin önceki yarışmalarda ödül kazanan öğrencilerle birlikte sömestre tatilinde umreye gönderileceğini belirtti.

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