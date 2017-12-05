Kyk Ormanı Artık Daha Yeşil

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından tüm ülke genelinde organize edilen fidan dikim etkinliğinde öğrenciler Kırıkkale KYK Ormanı'na yeni fidanlar dikti.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından tüm ülke genelinde organize edilen fidan dikim etkinliğinde öğrenciler Kırıkkale KYK Ormanı'na yeni fidanlar dikti.

Türkiye genelinde KYK tarafından düzenlenen fidan dikim şenliğine Kırıkkale KYK bünyesinde kalan öğrenciler de katıldı. Kırıkkale KYK Ormanı'na gelen öğrenciler burada yeni fidanları toprakla buluşturmanın heyecanını paylaştı. Yaklaşık 250 öğrenci ormana 300 fidan dikti. Öğrenciler düzenlenen etkinlikte hedeflendiği gibi hem fidan dikmenin önemini kavradılar hem de keyifli anlar yaşadı.

Fidan dikim etkinliğine KYK Kırıkkale İl Müdürü İsmail Haluk Karahan ve Yurt Müdürleri de katıldı.