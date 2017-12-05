  • BIST 106.119
  • Altın 158,385
  • Dolar 3,8642
  • Euro 4,5788
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 14 °C

Kyk Ormanı Artık Daha Yeşil

» »
Kyk Ormanı Artık Daha Yeşil
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından tüm ülke genelinde organize edilen fidan dikim etkinliğinde öğrenciler Kırıkkale KYK Ormanı'na yeni fidanlar dikti.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından tüm ülke genelinde organize edilen fidan dikim etkinliğinde öğrenciler Kırıkkale KYK Ormanı'na yeni fidanlar dikti.

Türkiye genelinde KYK tarafından düzenlenen fidan dikim şenliğine Kırıkkale KYK bünyesinde kalan öğrenciler de katıldı. Kırıkkale KYK Ormanı'na gelen öğrenciler burada yeni fidanları toprakla buluşturmanın heyecanını paylaştı. Yaklaşık 250 öğrenci ormana 300 fidan dikti. Öğrenciler düzenlenen etkinlikte hedeflendiği gibi hem fidan dikmenin önemini kavradılar hem de keyifli anlar yaşadı.

Fidan dikim etkinliğine KYK Kırıkkale İl Müdürü İsmail Haluk Karahan ve Yurt Müdürleri de katıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zabıtan Konağı Açılıyor05 Aralık 2017 Salı 10:43
  • Başkan Eroğlu’ndan Minik Adımlar05 Aralık 2017 Salı 10:33
  • Belediye Atık Su İstatistiklerinde İzmir Farkı05 Aralık 2017 Salı 10:13
  • Derince’de 104 No’lu Yeni Hat Sefere Başladı05 Aralık 2017 Salı 10:03
  • 1 Milyon 500 Bin Kışlık Mevsimlik Çiçek Dikiliyor05 Aralık 2017 Salı 09:53
  • Meteorolojiden 5 İl İçin Yağış Uyarısı05 Aralık 2017 Salı 09:43
  • Aydın’a Zirai Don Uyarısı05 Aralık 2017 Salı 09:03
  • Flamingolar, Aliağa Kuş Cennetini Renklenirdi05 Aralık 2017 Salı 08:38
  • 3 Günlük Yağış 3 Bin Kuşu Seyfe’ye Getirdi05 Aralık 2017 Salı 08:23
  • Kuşadası Milli Parkı’nda Akdeniz Foku Görüntülendi05 Aralık 2017 Salı 04:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti