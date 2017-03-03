Kyk Ve Engelsiz Yaşam Merkezi Öğrencileri “Gönülbağı” Kuruyor

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü'nün Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü...

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü'nün Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Kayak Federasyonu işbirliğiyle Ergan Dağı Kayak merkezinde düzenlenen Gönülbağı etkinliğinde Erzincan Kız Yurdu öğrencileri ile Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalan engelliler bir araya geldi.

Etkinliğe KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammer Doğan, Türkiye Kayak Federasyonu yetkilileri ile KYK Erzincan kız yurdunda kalan öğrenciler ve Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalan bayanlar katıldı.

İlk olarak Teleferiğe bindirilen engelliler ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan Kız Yurdu öğrencileri daha sonra Ergan Dağı Kayak Merkezinde ve göl çevresinde gezinti yaptılar. Kartopu oynayan öğrenciler ve misafirleri, daha sonra kızaklarla kaydılar.

Etkinlikle ilgili bilgi veren KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, "Kurum olarak gençlerimizin eğitimleri yanında pek çok farklı erdemleri kazanmalarını da istiyoruz. Bunun için sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirerek, öğrencilerimizin insanlarla ve diğer canlılarla "Gönülbağı" kurmalarını, iyilik yapmalarını ve başkalarının mutluluklarıyla da mutlu olabilmelerini arzuluyoruz. Bu anlamda doğal yaşamdaki yabani hayvanlara, kuşlara yiyecek ve yem bırakma etkinliklerimiz yanında şehit ve gazi ailelerimizi, huzurevlerini, engelsiz yaşam merkezini, emniyet ve güvenlik güçlerimizi ziyaret etmeyi; uzak ve ekonomik durumu iyi olmayan köy okullarına kırtasiye, giyim ve oyuncak gibi malzemeler götürmeyi; Suriye-Halep'e gıda yardımı gibi büyük ve kapsamlı projelere ortak olup, gıda yardımında bulunmayı bu "Gönülbağı" Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında yapıyoruz. Bugün de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze bağlı Engelsiz Yaşam Merkezindeki kardeşlerimizi misafir ederek, onlarla güzel bir gün geçirmeyi, onları mutlu etmeyi istedik. Erzincan Kız Yurdumuzdaki kızlarımızın bu talebine bizler duyarsız kalamazdık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammer Doğan ise, "KYK İl Müdürümüz Sayın Fevzi Sarıçiçek ve Erzincan Kız Yurdu Müdürü Sayın Rahile Yalçınkaya'ya, bu etkinliğe katılarak Engelsiz Yaşam Merkezimizdeki kardeşlerimizi açık havada, kayak merkezinde Türkiye Kayak Federasyonu yetkilileri ile birlikte misafir ettiler. Engelsiz Yaşam merkezimizdeki yavrularımızı eğlendirdikleri, onların yüzlerini güldürüp mutlu olmalarına vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Bu bir sosyal sorumluluk projesi... Gençlerimizin bu konuyla ilgili duyarlılıkları da bizleri ayrıca sevindirmiştir." dedi.

Gondola binme, gölet çevresinde ve karda gezinti, kartopu oynama, kızak kayma etkinliğinden sonra, KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammer Doğan ve KYK Erzincan Kız Yurdu öğrencileri tarafından Engelsiz Yaşam Merkezinden gelen misafirlerine yemek ve içecek ikramında bulunuldu.