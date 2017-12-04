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Kyk’lı Gençler Minik Kardeşlerine Bir Mont, Bir Bot Dağıttı

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Kyk’lı Gençler Minik Kardeşlerine Bir Mont, Bir Bot Dağıttı
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğüne bağlı Otlukbeli Yurt Müdürlüğünde barınan öğrenciler; yeni bir KYK Gönülbağı...

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğüne bağlı Otlukbeli Yurt Müdürlüğünde barınan öğrenciler; yeni bir KYK Gönülbağı etkinliğine imza attılar.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK Gönülbağı etkinlikleri kapsamında; bütün yurtlarda, öğrencilerle okumaya geldikleri şehir arasında sevgi ve dayanışmaya bağlı güçlü bir bağ oluşturulmaya çalışıyor. KYK Erzincan İl Müdürlüğü de bu etkinlik çerçevesinde son iki senedir başka illerden Erzincan'a öğrenim görmeye gelen üniversite öğrencileri ile Erzincanlılar arasında güçlü bağlar kurmaya devam ediyor.

Otlukbeli Yurdu öğrencileri ve idarecileri "Bir Mont, Bir Bot" sloganıyla çıktıkları yolda bu kez de Üzümlü İlçe Merkezine 2 km uzaklıkta bulunan Nusret Yılmaz İlkokulu'na uğradılar. KYK Gönülbağı projesi kapsamında gerçekleşen ziyarette Nusret Yılmaz İlkokulu'nda öğrenim gören minik kardeşleriyle bir araya geldiler. Öğrenciler ve Otlukbeli Yurt Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen ziyaret için toplanan hediyeler minik öğrencilerle buluşturuldu. Sevgi dolu görüntülere sahne olan buluşmada minik öğrencilere kırtasiye malzemeleri, botlar ve montlar hediye edildi.

Botları ve montları küçük kardeşlerine kendi elleriyle giydiren KYK'lı Gençler buluşma süresince minik öğrencilerle oyunlar oynadılar, şarkılar söylediler.Ablalarının ziyaretine çok sevinen miniklerin mutluluğu güzel karelere de yansıdı.

Program sonunda duygularını dile getirmeye çalışan,Türkçe Öğretmenliği 2. Sınıf öğrencileri; Hülya Ayhan ve Gülcan Kaygusuz sadece barınma hizmeti vermeyerek bunun yanında sevgi ve dayanışmayı kendine amaç edinmiş bir kurumun parçası olmaktan onur duyduklarını belirttiler. Minik öğrencilerle buluşup onlarla oyunlar oynamanın keyfinden bahseden öğrenciler birer öğretmen adayı olduklarını ve mesleki gelişimleri açısından da bu tip etkinliklerin önemli olduğunu söyleyerek, hem kendi Yurt Müdürlüklerine hem de KYK Erzincan İl Müdürlüğüne teşekkür ettiler.

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