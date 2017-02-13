Kyk’lı Öğrenciler Halep’e Bir Tır Yardım Malzemesi Yolladı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Afyonkarahisar İl Müdürlüğü personeli ve öğrenciler tarafından toplanan yaklaşık 75 bin TL'lik bir tır...

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Afyonkarahisar İl Müdürlüğü personeli ve öğrenciler tarafından toplanan yaklaşık 75 bin TL'lik bir tır yardım malzemesi Suriye'nin Halep şehrine yollandı.

Törende konuşan KYK Afyonkarahisar İl Müdürü Nurullah Pervaneli, gerçekleştirdikleri yardımın önemine vurgu yaparak, emeği geçen herkese teşekkür etti. Pervaneli, "KYK Genel Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu "Halep bizdir, Halep bizdendir, Halep bizimledir," kampanyası kapsamında topladığımız bir tır dolusu yardımı Halep'e gönderiyoruz. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz Halep'te yaşanan katliam birçok insanın evsiz yurtsuz kalmasına sebep oldu. Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir anlayışı ile bizde Halepli kardeşlerimize yardım etmeye çalışıyoruz. Bu yardımın toplanmasında öncelikle öğrenci kardeşlerimizin emeği çok büyük. Onlar tek tek esnaflarımızı gezdiler herkesten destek istediler ve biz bu tırı Allah'ın izniyle doldurduk. Şimdi de bunları Halep'e gönderiyoruz. Bunların içerisinde temel gıda malzemeleri, çocuklar için gerekli olan mamalar, bezler, oyuncaklar ve buna benzer halı, battaniye ve bu battaniyeye çok ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz bunları doldurduk gönderiyoruz.

Bunda emeği geçen öncelikle öğrencilerimiz başta olmak üzere yurt müdürlerimize personelimize ve emeği geçen bütün Afyonkarahisarlı hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul eylesin. İnşallah bir nebze de olsa bizde Halep'teki kardeşlerimize acılarına dertlerine ortak olmaya çalışıyoruz. İnşallah bu da hayırlı olur. Kızılay ile yaptığımız protokol neticesinde bu yardımın ulaşımını Kızılay sağlayacak ellerine teslim ediyoruz Allah herkesten razı olsun" diye konuştu.

"Öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyoruz"

Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şube Müdürü İsmail Danıştekin ise törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"KYK Afyonkarahisar İl Müdürlüğü'nün, Halep'e yardım amacıyla toplamış olduğu yardım malzemelerini ulaştırmak üzere Afyonkarahisar şubesi olarak teslim almış durumdayız. Burada KYK İl Müdürü başta olmak üzere öğrenci kardeşlerimize Türk Kızılay'ı adına teşekkür ediyoruz. Çok kısıtlı bütçeleri ile öğrenci kardeşlerimizin bir tır yardım malzemesi toplanması ve bu toplanan yardım malzemesini Halep'e göndermesi çok anlamlı bir davranıştır. Öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyoruz."

Konuşmaların ardından toplanan yardımların yer aldığı tır dualarla yola çıktı.