Laal Paşa Camii Ramazan Öncesi Restore İçin Kapandı, Vatandaş Tepkili

Mersin'in Mut ilçesinde 630 yıllık tarihi Laal Paşa Camii, restore edilmek üzere 20 ay süreyle kapandı.

Mersin'in Mut ilçesinde 630 yıllık tarihi Laal Paşa Camii, restore edilmek üzere 20 ay süreyle kapandı. Ramazan öncesi caminin restore için kapatılması vatandaşların tepkisini çekti.

Karamanoğlu İbrahim Bey'in emirleri ile Laal Paşa tarafından 1356–1390 yıllarında yapılmış olan Laal Paşa Camii, 05 Mayıs 2017 tarihinde Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Mut Müftülüğüne gönderilen bir yazı ile 9 Mayıs 2017 itibari ile restorasyon amacıyla kapatıldı. 20 ay sürecek olan restorasyon çalışmalarına toplam 1 milyon 800 bin lira harcanacağı bildirildi.

Ramazana iki hafta kala caminin kapanması vatandaşın tepkisine yol açtı

Mut ilçesinin merkez camisi hüviyetinden Laal Paşa Camii'nin ramazan ayına 2 hafta kala restorasyon için kapanması vatandaşların tepkisine yolaçtı. Şehrin göbeğinde cemaate hizmet veren bu büyük ve tarihi caminin en azından ramazan ayından sonra kapanmasını ve restore çalışmalarının başlamasını isteyen vatandaşlar, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünün bu konuda duyarlılık göstermesini istedi.

Laal Paşa Camiinin tarihçesi

Laal Paşa Camii'nin tarihçesi, Karaman oğulları İbrahim Bey'in emirleri ile Lala Paşa tarafından (1356–1390) yaptırılmıştır. Kare planlı ve orta kubbeli olan cami düzgün kesme taşlarla inşa edilmiştir. Kitabesine göre iki defa onarım gören caminin bahçesinde 2 adet türbe bulunmaktadır. Kümbetlerin birinde 3 adet, diğerinde ise 4 adet mezar bulunmaktadır.

Evliya Çelebi Seyahat-Namesi'ne göre Laal Paşa bu kümbetlerin birisinde yatmaktadır.