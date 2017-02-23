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Laboratuvar Çalıştayları Devam Ediyor

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Laboratuvar Çalıştayları Devam Ediyor
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO)'nın proje sahipliğini yürüttüğü 7.5 milyon avro dev bütçeli ve tamamlandığında Karadeniz Bölgesi'nin ilk metal...

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO)'nın proje sahipliğini yürüttüğü 7.5 milyon avro dev bütçeli ve tamamlandığında Karadeniz Bölgesi'nin ilk metal metroloji ve kalibrasyon laboratuvarı olma özelliğini taşıyacak, Samsun Metal, Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı'nın Yenilikçi Odak Grup Çalıştayı'nın ikincisi gerçekleştirildi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Samsun Metal, Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı Teknik Yardım Projesi Yenilikçilik Odak Grup Toplantılarının ikinci çalıştayı bir otelde gerçekleştirildi. Proje kapsamında, metal sanayine yönelik Bölgesel Yenilikçilik Sistemi Kurulması için bir yol haritası geliştirmek için düzenlenen toplantıya, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katıldı. Toplantı kapsamında "Bölgedeki İşletmelerin İnovasyon Kapasiteleri ve Rekabetçiliklerinin Geliştirilmesi İçin Neler Yapılmalıdır?" sorusuna cevap arandı.

Bu yıl hizmete girecek

Toplantıda laboratuvarla ilgili bilgi veren Teknik Destek Ekibi Takım Lideri Atila Tezeren, "Finansmanı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanan ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı IPA-1 kapsamında gerçekleştirilen proje çalışmaları devam etmektedir. Laboratuvar bina inşaatı 2017 ilk çeyreği içinde tamamlanacak. Laboratuvar ekipman ve gereçleri alım ihalesi ise sonuçlandırılarak onaya gönderilmiştir. Bununla birlikte personel alımı süreci de başlatılmış durumda. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sözleşme makamı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın proje faydalanıcısı olduğu, Amasya, Çorum ve Tokat Ticaret ve Sanayi Odalarının da paydaş olduğu proje ile birlikte bölgemize orta ve uzun vadede katma değer yaratacak uluslararası akreditasyona sahip bir metal laboratuvarı ile nitelikli uzmanların kazandırılması beklenmektedir" dedi.

Teknik Destek Ekibi Kıdemli Uzman Prof. Dr. Celal Zaim Çil'in sunumunun ardından çalıştayda, bölgedeki firmaların inovasyon ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasına yönelik altyapı ve destek mekanizmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Laboratuvar Çalıştayları Devam Ediyor

Laboratuvar Çalıştayları Devam Ediyor

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