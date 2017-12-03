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LADEP tanıtım programı düzenledi

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LADEP tanıtım programı düzenledi
Samsun'da 45 derneğin bir araya gelerek oluşturduğu Samsun Ladik Dernekler Platformu (LADEP) tanıtım toplantısı düzenlendi.

Samsun'un Ladik ilçesinin Ambarköy mevkisinde düzenlenen tanıtıp programına Samsun Ladik Dernekler Platformu Başkanı Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, dernek başkanları ile katıldı. LADEP Platformu Başkanı Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, dernek platformlarının kuruluş beyannamesini açıkladı. 

Başkan Tuncer, "Amacımız Ladik’in kronikleşen istihdam yetersizliğine dikkat çekerek devlet ve özel sektörden hizmet alımları ve yatırımlarının artmasını sağlayacak etkin girişimlerde bulunmak,  Samsun’un en temiz beldesi olmakla birlikte artan hava ve çevre kirliliğine duyarlılığı artırmak, Ladik Meslek Yüksek Okulunun hayata geçmesine dönük çalışmalar yapmak, Ambarköy’ün Ladik turizmine kazandırılmasını sağlamak, Ladik Gölü’nün kurumasının engellenmesi ve turizm değeri olarak ülke ve dünyaya tanıtımına katkı yapmak, Akpınar’ın Türk Eğitim tarihindeki yerini yeni nesillere aktaracak bir eğitim müzesinin oluşturulmasına katkı vermek, Ladik dışında yaşayan hemşehrilerimiz ile daha yakın ilişki kurarak dayanışmayı artırarak genç nesillerin Ladik’i tanımaları ve sevmelerine hizmet etmek gibi temel hedefler bu platformun hizmet hedefleri arasındadır" dedi.

HERKESE EŞİT MESAFEDEYİZ   

Ladik Dernekleri Platformunun herhangi bir siyasi kuruluşla organik bağ içinde olmayacağını hatırlatan Başkan Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, "Gönlü bölge insanına hizmet etmek için çarpan bütün siyasilerimiz bizim için büyük kıymet taşıyacaktır. Platform, bu niyetimizi takdir edecek bütün siyasi partilerimize açıktır. Üyemiz olan 45 derneğimizin ortak karar ve kanaati bu yöndedir. Şu ana kadar aldığımız bütün kararlarda platform üyeleri iyi niyetlerini ortaya koymuş, düşüncelerini serbestçe paylaşmış, demokratik olgunluk vazgeçilmez şiarımız olmuştur. İnanıyoruz ki, Ladik ve Ladikliler bütün güzel hizmetlere layıktır" diye konuştu.

laped-(2).jpgSamsun'un Ladik ilçesinin Ambarkay mevkisinde düzenlenen tanıtıp programına Samsun Ladik Dernekler Platformu Başkanı Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, dernek başkanları ile katıldı. 

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