LADİK BİR PUANLA YETİNDİ

Bölgesel Amatör Lig’de dün oynanan mücadelede Ladik Belediyespor deplasmanda 1926 Bulancakspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede iki takımda kontrollü bir oyunla başlarken ilerleyen dakikalarda üstünlüğü eline alan ev sahibi ekip yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. İlk yarı golsüz berabere sona ererken, ev sahibi ekip ikinci yarının hemen başında dakika 49’u gösterdiğinde Ali’nin golü ile 1-0 öne geçti. Ladik Belediyespor 86’da Nurettin’le durumu 1-1’e getirdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve temsilcimiz bir puanı hanesine yazdırdı.
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Ladik Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’in 18. haftasında deplasmanda oynadığı mücadelede 1926 Bulancakspor’la 1-1 berabere kaldı
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