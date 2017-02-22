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LADİK DERBİYE BİLENİYOR

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LADİK DERBİYE BİLENİYOR
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Ladik Belediyespor Teknik Sorumlusu Sinan Ünal, 13 Şubat Erzincanspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, hafta sonu Çarşambaspor'la oynanacak derbi hazırnlıklarını sürdürdüklerini söyledi

DESTEĞE TEŞEKKÜR
13 Şubat Erzincan Gençlikspor maçında iyi mücadele ettiklerini ifade eden Turuncu-Beyazlıların Teknik Sorumlusu Sinan Ünal, "Karşılaşmaya iyi başlayan taraf bizdik. Kendi kalelerine attıkları gol ile rakibimizin karşısında öne geçtik. İkinci yarıda attığımız golü hakem geçersiz saydı. Haftayı üç puanla kapattığımız için mutluyuz. Futbolcularımı kutluyorum ve ayrıca 90 dakika Ladik Belediyespor’dan desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

CENTİLMENLİK VURGUSU
Hafta sonu deplasmandan Samsun derbisinde Çarşambaspor'la karşılaşacaklarına dikkat çeken teknik patron Ünal, "Samsun derbisinde Çarşambaspor'la deplasmanda karşılaşacağız. Rakibin geçen hafta Görelespor'la oynadığı maçı izledim. Gereken önlemleri alıyoruz. Geçmiş yıllarda iki takım arasında oynanan karşılaşmalar tatlı bir rekabet içinde geçmiştir. Bu maçta onlardan birisi olacak. Bu maçında centilmence geçmesini istiyorum. Hak eden kazansın" şeklinde konuştu. 

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