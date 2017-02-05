LADİK MAÇI BAŞLADIĞI GİBİ BİTTİ

Ladik Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta evinde konuk ettiği Fatsa Belediyespor’la golsüz berabere kaldı. Taraftarlar tribünleri buruk bir sevinçle terk etti

Geçen hafta deplasmanda Kastamonuspor karşısından üç puanla ayrılarak moral bulan Ladik Belediyespor, 17'nci hafta maçında evinde Fatsa Belediyespor’u konuk etti. Mücadeleye iyi başlayan takım ev sahibi ekip olurken, ilk yarının bitimine kadar her iki takımda karşılıklı ataklardan sonuç alamadı ve ilk yarı golsüz berabere sona erdi.

KONTROLÜ ELİNE ALDI

Mücadelenin ikinci yarısına etkili başlayan Ladik Belediyespor oldu. Karşılaşmada son dakikalara girildiğinde kontrolünü eline alan Turuncu-Beyazlı ekip rakibine göz açtırmazken, ceza sahası içinde yakaladığı pozisyonlardan da sonuç alamadı. Maçın bitiş düdüğüne kadar galibiyet golüne ulaşamayan temsilcimiz kendi evinde bir puana razı oldu.

Fatsa Belediyespor'la oynanan karşılaşmada Turuncu-Beyazlı oyuncuların yalnız bırakmayan Ladik Belediyespor'lu taraftarlar, maçın bitiminde alınan bir puanla tribünleri buruk bir sevinçle terk etti.