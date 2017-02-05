  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 9 °C
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

LADİK MAÇI BAŞLADIĞI GİBİ BİTTİ

»
LADİK MAÇI BAŞLADIĞI GİBİ BİTTİ
Ladik Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta evinde konuk ettiği Fatsa Belediyespor’la golsüz berabere kaldı. Taraftarlar tribünleri buruk bir sevinçle terk etti

Geçen hafta deplasmanda Kastamonuspor karşısından üç puanla ayrılarak moral bulan Ladik Belediyespor, 17'nci hafta maçında evinde Fatsa Belediyespor’u konuk etti. Mücadeleye iyi başlayan takım ev sahibi ekip olurken, ilk yarının bitimine kadar her iki takımda karşılıklı ataklardan sonuç alamadı ve ilk yarı golsüz berabere sona erdi.

KONTROLÜ ELİNE ALDI
Mücadelenin ikinci yarısına etkili başlayan Ladik Belediyespor oldu. Karşılaşmada son dakikalara girildiğinde kontrolünü eline alan Turuncu-Beyazlı ekip rakibine göz açtırmazken, ceza sahası içinde yakaladığı pozisyonlardan da sonuç alamadı. Maçın bitiş düdüğüne kadar galibiyet golüne ulaşamayan temsilcimiz kendi evinde bir puana razı oldu.

ladik-belediyespor-(2).jpgFatsa Belediyespor'la oynanan karşılaşmada Turuncu-Beyazlı oyuncuların yalnız bırakmayan Ladik Belediyespor'lu taraftarlar, maçın bitiminde alınan bir puanla tribünleri buruk bir sevinçle terk etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bafra pidesini BJK TV'de tanıttı05 Şubat 2017 Pazar 18:46
  • TAM BİR TAKIM OLDULAR05 Şubat 2017 Pazar 08:00
  • Kupada heyecan bugün başlıyor04 Şubat 2017 Cumartesi 10:00
  • TARAFTAR KONE'DEN ÇOK ŞEY BEKLİYOR04 Şubat 2017 Cumartesi 08:30
  • Samsunspor, hazırlık kampı için Antalya’ya gitti04 Şubat 2017 Cumartesi 00:25
  • “Lige verilen ara ilaç olacak”03 Şubat 2017 Cuma 18:56
  • Samsun Beşiktaşlılar tek yürek03 Şubat 2017 Cuma 18:12
  • SON SIRADA SAYIKLIYOR03 Şubat 2017 Cuma 08:00
  • HERKES BU REKLAMI MERAK EDİYOR02 Şubat 2017 Perşembe 18:37
  • Kaleci Muyter, Hollanda ve Belçika’da manşet02 Şubat 2017 Perşembe 18:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti