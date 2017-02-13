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Ladikliler İstanbul'da buluştu

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Ladikliler İstanbul'da buluştu
İstanbul Ladikliler Derneği'nin düzenlediği Ladik Tanıtımı ve Kaz Tirit (Serit) Programı'nda İstanbul'daki Ladiklilerle bir araya geldi

Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, İstanbul Ladikliler Derneği'nin düzenlediği 'Ladik Tanıtımı ve Kaz Tirit (Serit) Programı'nda İstanbul'daki Ladiklilerle bir araya geldi.

İstanbul Ladikliler Derneği'nin Başkanı Fatih Zeybek'in ev sahipliğinde, Esenyurt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Özbalcı'nın yanı sıra  AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, AK Parti Ladik İlçe Başkanı Fikret Baştan, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Koca ile Ahmet Güçlü, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Genel Başkanı Sezgin Gümüş, İstanbul Ladikliler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, çok sayıda davetli ve Ladikliler katıldı.

Başkan Özbalcı, "Nüfus Ladik'te 17 bin ama Esenyurt'ta da 17 bin. İstanbul'da yaklaşık 60 bin Ladikli var. Bayramlarda ilçemiz bu kalabalığı görüyor. Bir tarafta baş pehlivanlarımız, bir tarafta iş adamlarımız ve bir tarafta da Ladik'ten buraya gelmiş işini ve mesleğini devam ettiren kardeşlerimiz. Bizler sizlere memleketten bol bol selam ve soğuk hava getirdik. Hemşehri dayanışmasının en güzel örneklerinin yaşandığı bu gecede Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" diye konuştu.

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