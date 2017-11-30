Lahey Davasındaki İntihara Polis Soruşturması

Hollanda, Bosna savaş suçlusu Slobodan Praljak'ın Lahey'de gerçekleşen temyiz duruşması sırasındaki intiharına ilişkin polis soruşturması başlattı.

Hollanda, Bosna savaş suçlusu Slobodan Praljak'ın Lahey'de gerçekleşen temyiz duruşması sırasındaki intiharına ilişkin polis soruşturması başlattı.

Hollandalı yetkililer, Lahey'de gerçekleşen temyiz duruşması sırasında Bosnalı Hırvat savaş suçlusu Slobodan Praljak'ın karar açıklanırken kendisini öldürmek için içtiği zehri mahkeme salonuna nasıl soktuğu konusunda soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Hollanda'nın Lahey şehrinde dün "Prlic ve diğerleri" davasının görüldüğü savaş suçları temyiz duruşmasında 72 yaşındaki Bosnalı Hırvat savaş suçlusu eski General Slobodan Praljak'a 20 yıl hapis cezası kararı verildiğinin açıklanmasının ardından, Praljak'ın zehir içtiği gerekçesiyle duruşmaya son verilmişti. Slobodan Praljak'ın kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtilmişti.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (ICTY) görülen dava, "Prlic ve diğerleri" olarak biliniyordu. Temyiz duruşmasına çıkan isimlerden Jadranko Prlic 25 yıl, Slobodan Praljak ile Milivoj Petkovic 20'şer yıl, Valentin Coric 16 yıl, Berislav Pusic ise 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hırvat komutanlar, aralarında tarihi Mostar Köprüsü'nün yıkılması da olmak üzere birçok savaş suçundan ve Boşnakların ortadan kaldırılmasını hedeflemekten yargılanıyordu.