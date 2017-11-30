  • BIST 103.288
  • Altın 162,218
  • Dolar 3,9409
  • Euro 4,6677
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 13 °C

Lahey Davasındaki İntihara Polis Soruşturması

» »
Lahey Davasındaki İntihara Polis Soruşturması
Hollanda, Bosna savaş suçlusu Slobodan Praljak'ın Lahey'de gerçekleşen temyiz duruşması sırasındaki intiharına ilişkin polis soruşturması başlattı.

Hollanda, Bosna savaş suçlusu Slobodan Praljak'ın Lahey'de gerçekleşen temyiz duruşması sırasındaki intiharına ilişkin polis soruşturması başlattı.

Hollandalı yetkililer, Lahey'de gerçekleşen temyiz duruşması sırasında Bosnalı Hırvat savaş suçlusu Slobodan Praljak'ın karar açıklanırken kendisini öldürmek için içtiği zehri mahkeme salonuna nasıl soktuğu konusunda soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Hollanda'nın Lahey şehrinde dün "Prlic ve diğerleri" davasının görüldüğü savaş suçları temyiz duruşmasında 72 yaşındaki Bosnalı Hırvat savaş suçlusu eski General Slobodan Praljak'a 20 yıl hapis cezası kararı verildiğinin açıklanmasının ardından, Praljak'ın zehir içtiği gerekçesiyle duruşmaya son verilmişti. Slobodan Praljak'ın kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtilmişti.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (ICTY) görülen dava, "Prlic ve diğerleri" olarak biliniyordu. Temyiz duruşmasına çıkan isimlerden Jadranko Prlic 25 yıl, Slobodan Praljak ile Milivoj Petkovic 20'şer yıl, Valentin Coric 16 yıl, Berislav Pusic ise 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hırvat komutanlar, aralarında tarihi Mostar Köprüsü'nün yıkılması da olmak üzere birçok savaş suçundan ve Boşnakların ortadan kaldırılmasını hedeflemekten yargılanıyordu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadıköy’de Avukatın Darp Edildiği An Kamerada30 Kasım 2017 Perşembe 14:33
  • Kastamonu’daki Yangında Bir Kişinin Cesedine Ulaşıldı30 Kasım 2017 Perşembe 14:33
  • Bıçaklı Cinayete Tutuklama30 Kasım 2017 Perşembe 14:33
  • Ukrayna’da Mahkemede Patlama: 2 Ölü30 Kasım 2017 Perşembe 14:33
  • Şanlıurfa’da 4 Kilo 700 Gram Eroin Ele Geçirildi30 Kasım 2017 Perşembe 14:28
  • Yanan Traktör Kullanılamaz Hale Geldi30 Kasım 2017 Perşembe 14:24
  • Kovalamaca Sonucunda Yakalanan Eski Emniyet Müdürü Tutuklandı30 Kasım 2017 Perşembe 14:24
  • Fren Yerine Gaza Basan Kadın Sürücü Korkuluklara Çarptı30 Kasım 2017 Perşembe 14:18
  • Sosyal Medyada Uyuşturucuya Özendiren Bir Kişi Gözaltına Alındı30 Kasım 2017 Perşembe 14:18
  • Dolandırılmaktan Son Anda Kurtuldu30 Kasım 2017 Perşembe 14:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti