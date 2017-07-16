Lapseki’de 15 Temmuz Kutlamaları

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde "15 Temmuz Milli Birlik Günü" Şehitler Parkı'nda kutlandı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde "15 Temmuz Milli Birlik Günü" Şehitler Parkı'nda kutlandı.

Akşam namazı öncesinde Mevlid-i Şerif ve Kuran-ı Kerim okunarak protokol konuşmaları yapıldı. Mehter gösterisiyle devam eden kutlamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması naklen takip edildi. Yüzlerce kişinin katıldığı milli birlik yürüyüşünde vatandaşlara yiyecek ve içecek ikramı yapıldı. Şehitler Parkı'nda demokrasi nöbetiyle devam edecek olan "15 Temmuz Milli Birlik Günü" programına Kaymakam Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çardak Belediye Başkanı Basri Ulaş, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, Ak Parti İlçe Başkanı Halil Özer, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, idari amirler, siyasi temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.