  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 27 °C
  • Ordu 22 °C
  • Sinop 22 °C
  • Giresun 23 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 24 °C

Lapseki’de 15 Temmuz Kutlamaları

» »
Lapseki’de 15 Temmuz Kutlamaları
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde "15 Temmuz Milli Birlik Günü" Şehitler Parkı'nda kutlandı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde "15 Temmuz Milli Birlik Günü" Şehitler Parkı'nda kutlandı.

Akşam namazı öncesinde Mevlid-i Şerif ve Kuran-ı Kerim okunarak protokol konuşmaları yapıldı. Mehter gösterisiyle devam eden kutlamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması naklen takip edildi. Yüzlerce kişinin katıldığı milli birlik yürüyüşünde vatandaşlara yiyecek ve içecek ikramı yapıldı. Şehitler Parkı'nda demokrasi nöbetiyle devam edecek olan "15 Temmuz Milli Birlik Günü" programına Kaymakam Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çardak Belediye Başkanı Basri Ulaş, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, Ak Parti İlçe Başkanı Halil Özer, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, idari amirler, siyasi temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Lapseki’de 15 Temmuz Kutlamaları

Lapseki’de 15 Temmuz Kutlamaları

Lapseki’de 15 Temmuz Kutlamaları

Lapseki’de 15 Temmuz Kutlamaları

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kto Başkanı Mahmut Hiçyılmaz:16 Temmuz 2017 Pazar 00:28
  • Yozgat’ta Demokrasi Nöbeti Başladı16 Temmuz 2017 Pazar 00:28
  • Memur-sen Konfederasyonu 15 Temmuz Şehitleri İçin Yürüdü16 Temmuz 2017 Pazar 00:28
  • Çorum’da Binlerce Kişi Milli İrade İçin Yürüdü16 Temmuz 2017 Pazar 00:24
  • Malatya 15 Temmuz’un Yıl Dönümünde Meydanlarda16 Temmuz 2017 Pazar 00:24
  • 15 Temmuz’da Iğdır Meydanı Doldu Taştı16 Temmuz 2017 Pazar 00:13
  • Kayseri’de 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Coşkulu Geçti16 Temmuz 2017 Pazar 00:13
  • Devrek’te 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü Ve Demokrasi Nöbeti Etkinliği15 Temmuz 2017 Cumartesi 23:53
  • Edirne’de 15 Temmuz Destanı Etkinlikleri15 Temmuz 2017 Cumartesi 23:48
  • Alanya’da Binler, ‘Demokrasi’ Nöbetinde15 Temmuz 2017 Cumartesi 23:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti