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Lapseki’de Basın Mensuplarından Jandarma Ve Emniyete Ziyaret

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Lapseki’de Basın Mensuplarından Jandarma Ve Emniyete Ziyaret
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde basın mensupları, ilçede göreve başlayan Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Abalı ve Emniyet Müdürü Onur Çalışkan'ı...

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde basın mensupları, ilçede göreve başlayan Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Abalı ve Emniyet Müdürü Onur Çalışkan'ı ziyaret ederek, görevlerinde başarıla diledi.

Anadolu Ajansı Lapseki Muhabiri Ercan Özçetin, Doğan Haber Ajansı Lapseki Muhabiri Orhan Aktuğ, İhlas Haber Ajansı Lapseki Muhabiri Mustafa Uçmaz ve Gazete Lapseki Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Atmaca, ilçede göreve başlayan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Abalı ve İlçe Emniyet Müdürü Onur Çalışkan'ı makamlarında ziyaret etti ve Lapseki'nin güvenlik, trafik ve basını ilgilendiren haber akışı konularında görüş alış verişinde bulundu.

Mardin'den gelen Jandarma Komutanı Uğur Abalı, Doğusu Batısı ülkenin her yerinde görevini yapmakla Lapseki'de yapmak arasında bir fark görmediğini, kendisi için görevin her zaman görev olduğunu belirtti. Lapsekililerin duyarlılığından dolayı teşekkür eden Abalı, coğrafi ve tabiat bakımından da çok güzel bir ilçede bulunmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Emniyet Müdürü Onur Çalışkan da görüşme sırasında Lapseki'nin büyük sorunları olan bir ilçe olmadığını bildiğini, emniyet binası olarak daha geniş bir yere ihtiyaç duyulacağını, çünkü ilçenin potansiyel olarak büyümekte olduğunu belirtti.

Çalışkan, Biga'dan sonra yabancısı olmadığı bir ilçede göreve gelmesinin kendisini mutlu ettiğini belirterek, Lapsekililerle kolay iletişim kurduğunu ve polise gösterilen saygıdan memnun olduğunu ifade etti.

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