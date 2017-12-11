Lapseki’de ’Kudüs’ Tepkisi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından tepki yürüyüşü yapıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından tepki yürüyüşü yapıldı.

AK Parti Gençlik Kolları önderliğinde gerçekleşen protesto yürüyüşü için vatandaşlar pazar meydanında bir araya geldi. "Kudüs İslamındır" pankartlarıyla gerçekleşen tepki yürüyüşünde Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer, Gençlik Kolları Başkanı Burhan Kaya, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri de yer aldı. Okunan duaların ardından "Kahrolsun İsrail" sloganları atıldı. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Burhan Kaya, Müslümanlar için birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, üzerlerine düşen ne varsa gereğini yapacaklarını ifade etti.