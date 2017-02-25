Lapseki’de Yat Limanı Projesine Bakan Arslan’dan Destek

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesine yapılması planlanan yat limanı projesine destek vereceğini söyledi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesine yapılması planlanan yat limanı projesine destek vereceğini söyledi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan, Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan ile birlikte, ilçemize yapılacak olan yat limanı ile ilgili bilgiler aktardık. Yat limanının yapılacağı balıkçı barınağını ziyaret ederek bilgiler alan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan her türlü desteği vereceklerini ve yat limanımızın en kısa sürede çalışmalarının başlayacağının müjdesini verdi. Lapsekimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.