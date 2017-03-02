Lasiad’dan Kurum Ziyareti

Lapseki Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (LASİAD) yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kurum ziyaretlerinde bulundu.

Lapseki Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (LASİAD) yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kurum ziyaretlerinde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya İşseven, üyeler Şaban Kılıçhan, Kerem Bakırcı ve Ruçhan Özer ile birlikte Kaymakam Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ile İlçe Emniyet Müdürü Hakan Göç'ü makamında ziyaret ettiler. Kaymakam Şahin LASİAD dernek yönetimini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Yeni yönetim kurulu belirlendikten sonra LASİAD'ın ismi Çanakkale ilimizde de duyulmaya başladı. İlçemize her geçen gün yatırımcıların geldiğini duyuyoruz. İlçemiz iş adamlarının da bu anlamda çalışmalarını geliştirmesi ve atılımcı olması lazım. Hem merkezi idare yatırımları hem de özel sektör yatırımlarıyla birçok iş alanında ilçenin daha da gelişeceği kanaatindeyiz" dedi. LASİAD üyeleri daha sonra Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ı ziyaret etti. Yılmaz birlik ve beraberlik mesajı vererek devlet ve özel sektör el ele vererek Lapseki ilçesinin gelişime büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Dernek yönetimi son olarak İlçe Emniyet Müdürü Murat Duran ile bir araya geldi.