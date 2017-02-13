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Lastiği Patlayan Araç Kaza Yaptı

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Lastiği Patlayan Araç Kaza Yaptı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde lastiği patlayan hafif ticari aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde lastiği patlayan hafif ticari aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarptı. Kazada sürücü, eşi ve iki çocuğu yaralandı.

Kaza, Ereğli Zonguldak yolu Yeşiltepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kepez'den çarşı istikametine giden 67 SK 361 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Naci K. (45), aracının lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada sürücü Naci K., eşi Melek K. ile iki çocuğu yaralanırken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Lastiği Patlayan Araç Kaza Yaptı

Lastiği Patlayan Araç Kaza Yaptı

Lastiği Patlayan Araç Kaza Yaptı

Lastiği Patlayan Araç Kaza Yaptı

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