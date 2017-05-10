Lastik İçinde Kaçak Sigara Yakalandı

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda...

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6 bin 140 paket kaçak sigara ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından Malatya-Kayseri karayolu uygulama noktasında N.M.'nin sürücüsü olduğu 33 plakalı çekici ve 47 plakalı dorsenin lastikleri içine gizlenmiş vaziyette toplam 3 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Ayrıca ekipler tarafından yapılan bir diğer çalışmada ise Organize Sanayi Bölgesi'nde B.M.'nin kullandığı 47 plakalı çekici ve dorsesinde toplam 2 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Her iki aracın sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.