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Lastikleri Kesip, Araç Sahibini Vurduğu İddia Edilen Şüpheli Yakalandı

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Lastikleri Kesip, Araç Sahibini Vurduğu İddia Edilen Şüpheli Yakalandı
Elazığ'da önceki gün bir aracın lastiklerini kesip, otomobilin sahibini silahla vurarak yaraladığı iddia edilen şüpheli polis tarafından yakalandı.

Elazığ'da önceki gün bir aracın lastiklerini kesip, otomobilin sahibini silahla vurarak yaraladığı iddia edilen şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, önceki gece merkez Mustafapaşa Mahallesi Mızrak Sokak'ta meydana gelmişti. İddiaya göre, F.A. evde ailesi ile birlikteyken komşularından bir kişinin otomobilinin sol ön ve arka tekerleklerini bıçakla patlattığını öğrenmiş, aracına bakmaya gittiğinde ise maskeli bir şahıs tarafından tabanca ile bacağından vurulmuştu.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptığı çalışmada olayı gerçekleştiren maskeli şahsın, bir araçla kaçtığını belirledi. Polis, şüphelinin aracından yola çıkarak kimliğini kısa sürede tespit etti. Kimliği açıklanmayan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli adlı kontrol şartı ile serbest kaldı.

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