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Latif Doğan’dan ’Roza’ Övgüsü

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Latif Doğan’dan ’Roza’ Övgüsü
Ünlü sanatçı Latif Doğan, Şanlıurfa'nın en büyük aşiretlerinden İzol Aşireti'nin önde gelen isimlerinden Hamit İzol'un kaleme aldığı "Roza" isimli...

Ünlü sanatçı Latif Doğan, Şanlıurfa'nın en büyük aşiretlerinden İzol Aşireti'nin önde gelen isimlerinden Hamit İzol'un kaleme aldığı "Roza" isimli kitabı oldukça beğendiğini söyledi.

Ünlü sanatçı Latif Doğan, Engelliler Haftası dolaysıyla katılacağı bir etkinlik için Mersin'e geldi. Katıldığı etkinliğin ardından konaklamak üzere Sultaşa Oteli'ne giden Doğan, burada aynı zamanda otelin de sahibi olan Yazar Hamit İzol ile sohbet etme fırsatı buldu. Yanında getirdiği İzol'un son kitabı Roza'yı imzalatan Doğan, kitabı hala okumakta olduğunu, en kısa sürede bitireceğini, şu anda güzel gittiğini belirterek. bitirdikten sonra kitabı "Küstüm Show'da tanıtacağını ifade etti.

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