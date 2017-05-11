Latifoğlu, Kur’an-ı Güzel Okuma İl Birincisi Oldu

Çorum İl Müftülüğü tarafından din görevlileri arasında düzenlenen 2017 yılı "Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nda Sarimbey Köyü imam hatibi...

Çorum İl Müftülüğü tarafından din görevlileri arasında düzenlenen 2017 yılı "Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nda Sarimbey Köyü imam hatibi Hasan Latifoğlu il birincisi oldu.

Ulu Camii'de gerçekleştirilen yarışmaya katılan din görevlileri, Kur'an ziyafeti yaşattılar. İl Müftüsü Dr. Ahmet Akın'ın Başkanlığında oluşan jüri heyetinde, Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Görevlisi Bilal Atik, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Necdet Yavuz, Boğazkale İlçe Müftüsü Yüksel Çelik ve Dodurga İlçe Müftüsü Fatih Sarıgül görev aldı.

Yarışma sonunda il birinciliğini Çorum-Merkez Sarimbey Köyü Camii İmam Hatibi Hasan Latifoğlu, ikinciliği Kargı-Maksutlu Köyü Camii İmam Hatibi Ali Arslan, üçüncülüğü de Alaca-Alacahöyük Camii İmam Hatibi Kenan Deve kazandı. Latifoğlu, 18 Haziran'da Tokat'ta yapılacak bölge finalinde Çorum'u temsil edecek. Türkiye finali ise bölge birincilerinin katılımıyla 6 Ağustos'ta Erzincan'da gerçekleştirilecek.