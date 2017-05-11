  • BIST 95.927
  • Altın 140,511
  • Dolar 3,5779
  • Euro 3,8904
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 23 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 13 °C

Latifoğlu, Kur’an-ı Güzel Okuma İl Birincisi Oldu

» »
Latifoğlu, Kur’an-ı Güzel Okuma İl Birincisi Oldu
Çorum İl Müftülüğü tarafından din görevlileri arasında düzenlenen 2017 yılı "Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nda Sarimbey Köyü imam hatibi...

Çorum İl Müftülüğü tarafından din görevlileri arasında düzenlenen 2017 yılı "Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nda Sarimbey Köyü imam hatibi Hasan Latifoğlu il birincisi oldu.

Ulu Camii'de gerçekleştirilen yarışmaya katılan din görevlileri, Kur'an ziyafeti yaşattılar. İl Müftüsü Dr. Ahmet Akın'ın Başkanlığında oluşan jüri heyetinde, Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Görevlisi Bilal Atik, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Necdet Yavuz, Boğazkale İlçe Müftüsü Yüksel Çelik ve Dodurga İlçe Müftüsü Fatih Sarıgül görev aldı.

Yarışma sonunda il birinciliğini Çorum-Merkez Sarimbey Köyü Camii İmam Hatibi Hasan Latifoğlu, ikinciliği Kargı-Maksutlu Köyü Camii İmam Hatibi Ali Arslan, üçüncülüğü de Alaca-Alacahöyük Camii İmam Hatibi Kenan Deve kazandı. Latifoğlu, 18 Haziran'da Tokat'ta yapılacak bölge finalinde Çorum'u temsil edecek. Türkiye finali ise bölge birincilerinin katılımıyla 6 Ağustos'ta Erzincan'da gerçekleştirilecek.

Latifoğlu, Kur’an-ı Güzel Okuma İl Birincisi Oldu

Latifoğlu, Kur’an-ı Güzel Okuma İl Birincisi Oldu

Latifoğlu, Kur’an-ı Güzel Okuma İl Birincisi Oldu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir’in Alışveriş Merkezleri Anneler Gününe Hazır11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
  • Danışma Serdar Çilenmez: Devletimiz, Meslek Sahiplerinin Kendi Alanında İş Yapmasını İstiyor11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
  • Refika Küçükçalık Ortaokulu’nda ‘Tübitak Bilim Fuarı’ Açıldı11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
  • Erciyes Aş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: “Erciyes Uluslararası Alanda Bir Figür Haline Geldi”11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
  • Erciyes Tıp Genetik Günleri Başladı11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
  • Niğde Belediyesi Birçok Hizmeti Vatandaşa Ücretsiz Veriyor11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
  • Niğde Belediyesi 20 Bin Adet Kandil Simidi Dağıttı11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
  • Fetö Ev Ağabeyi Eski Polise 7.5 Yıl Hapis11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
  • Başkan Dinçer’den Esnafa “Vergide Son Yapılandırma Fırsatını Kaçırmayın” Çağrısı11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
  • Enfest Coşkusu Serik’te Yaşandı11 Mayıs 2017 Perşembe 13:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti