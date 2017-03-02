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Latin Dansı İçi Kayıt Standı Açtılar

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Latin Dansı İçi Kayıt Standı Açtılar
Latino De Diamante yeni dönem kayıtları için Esas 67 Burda'da stant kurdu.

Latino De Diamante yeni dönem kayıtları için Esas 67 Burda'da stant kurdu.

Zonguldak'ta bir süredir faaliyette olan Latino De Diamante dans gurubu yeni dönem kayıtları için esas 67 Burda AVM giriş katında stant kurdu. Salsa, Bacata ve Tango dersleri için yeni dönem kayıtları için kurulan standa genç ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. 13- 26 Şubat arasında kurulan stant da yeni dönem için kayıt başvuruları alındı.

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