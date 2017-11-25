Latovlevici’ye Islıklı Tepki

Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Iasmin Latovlevici, Alanyaspor maçında topu her ayağına aldığı ıslıklandı.

Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Iasmin Latovlevici, Alanyaspor maçında topu her ayağına aldığı ıslıklandı. Latovlevici, müsabakanın 70. dakikasında Linnes ile yer değiştirirken de taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederken, maçta ilginç bir olay da yaşadı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan sarı-kırmızılıların sol beki Iasmin Latovlevici, performansından dolayı taraftarlardan tepki gördü. Rumen futbolcu, topu her ayağına aldığında sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Müsabakanın 65. dakikasında Teknik Direktör Igor Tudor da taraftarlara niye ıslıklıyorsunuz diye serzenişte bulundu. Latovlevici, karşılaşmanın 70. dakikasında oyundan çıkararak, yerini Martin Linnes'e bıraktı.