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Lavrov: “Abd Seçimlerinde Rus Müdahalesi İddiaları Konuşulmadı”

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Lavrov: “Abd Seçimlerinde Rus Müdahalesi İddiaları Konuşulmadı”
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Trump-Lavrov görüşmesinde Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale etmesi yönündeki söz iddiaların konuşulmadığını...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Trump-Lavrov görüşmesinde Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale etmesi yönündeki söz iddiaların konuşulmadığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleşen görüşmesinde, Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale konusu üzerinde konuşulmadığını bildirdi. Lavrov, "Burada Rusya'ya yönelik neler olup bittiğini ve iç politikanızdaki kritik rolüne yönelik iddiaları izliyoruz. Başkan Trump ile somut konular üzerinde görüştük ve bu konuya hiçbirimiz değinmedi" dedi.

FBI Direktörü James Comey'in görevine son verilmesiyle ilgili soru üzerine Lavrov, "Bu tür sorulara, özellikle de bu kadar gelişmiş demokratik siyasi sistemin var olduğu ABD'de cevap vermem gerekeceğini hiç düşünmemiştim" şeklinde konuştu.

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