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Lavrov: Abd’yi Astana’ya Davet Ettik

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Lavrov: Abd’yi Astana’ya Davet Ettik
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'un Astana'da düzenlenecek Suriye görüşmelerine davet edildiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'un Astana'da düzenlenecek Suriye görüşmelerine davet edildiğini açıkladı.

Rus televizyon kanalı NTV'ye konuşan Lavrov, "ABD, Suriye heyetini oluşturduğunda, önümüzdeki temaslara katılması için tarafımızdan davet edildi" dedi.

İran'ın Suriye barış sürecinde oynadığı rolden de söz eden Lavrov, bu ülkenin DEAŞ'a karşı mücadele eden koalisyondan çıkarılmasının pragmatik olmayacağını vurguladı.

Rus Bakan, "Washington ile İran'ın arası daha da bozulmuş görünüyor. Ancak Moskova, mantıkla yola çıkılmasını savunuyor" dedi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, İran'ı "terörün ana sponsoru" olarak değerlendirmişti.

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