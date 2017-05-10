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Lavrov: “Rusya, Avrupa’nın Öğrencisi Değil”

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Lavrov: “Rusya, Avrupa’nın Öğrencisi Değil”
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Artık hiç kimsenin öğrencisi olmuyoruz. Hiç bir ülkeye de bir şey öğretme niyetimiz yok" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Artık hiç kimsenin öğrencisi olmuyoruz. Hiç bir ülkeye de bir şey öğretme niyetimiz yok" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Avrupa arasındaki "öğrenci-öğretmen" ilişkilerinin bittiğini dile getirdi. Rusya'nın Avrupa ile ilişkilerini yorumlayan Lavrov, "Angela Merkel'in ziyareti oldukça açıklayıcıydı. Merkel'in son yıllardaki ilk ziyaretiydi" ifadelerini kullandı.

Merkel ve Putin görüşmesinin yapıcı geçtiğine dikkat çeken Lavrov, "Artık hiç kimsenin öğrencisi olmuyoruz. Hiç bir ülkeye de bir şey öğretme niyetimiz yok. Avrupalı ortaklarımızın Rusya ile ve diğer ülkeler ile ilişkilere "öğrenci-öğretmen" şeklindeki yaklaşımından artık vazgeçeceğine umuyoruz. Bunun zamanı çoktan gelmişti zaten" dedi.

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