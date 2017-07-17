  • BIST 106.217
  • Altın 140,222
  • Dolar 3,5310
  • Euro 4,0513
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 27 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 22 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 28 °C
  • Trabzon 26 °C

Lavrov: "Suriye Görüşmelerinde İsrail’in Çıkarları Dikkate Alınacak"

» »
Lavrov: "Suriye Görüşmelerinde İsrail’in Çıkarları Dikkate Alınacak"
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye görüşmelerinde İsrail'in çıkarlarının dikkate alınacağını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye görüşmelerinde İsrail'in çıkarlarının dikkate alınacağını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yapılacak Suriye görüşmelerinde İsrail'in çıkarlarının dikkate alınacağını söyledi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bm’den Güney Sudan’a Yeni Bir Barış Gücü17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:48
  • Mısır’da Skandal17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:23
  • Almanya Başbakanı Merkel: “Ab Ülkeleri Kendi Gelecekleriyle İlgilenmeli”17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:48
  • Özgür Suriye Ordusu Halep’te Pyd Mevzilerine Saldırdı17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:38
  • Cambridge Dükü Ve Düşesi Varşova’da17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:28
  • Ab’den 16 Suriyeli’ye Yaptırım17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:03
  • Lavrov’dan Abd’ye: “Güpegündüz Soygun”17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:03
  • Güney Koreli Bilim Adamları Deniz Suyundan Değerli Metal Kazanımına Yeni Çözüm Buldu17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:38
  • 3 Abd’li Eğitimciyi Öldüren Ürdünlü Askere Ömür Boyu Hapis17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:03
  • Akıncı, Abd’li Ve Alman Büyükelçileri Kabul Etti17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti