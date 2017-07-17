Lavrov: "Suriye Görüşmelerinde İsrail’in Çıkarları Dikkate Alınacak"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye görüşmelerinde İsrail'in çıkarlarının dikkate alınacağını bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yapılacak Suriye görüşmelerinde İsrail'in çıkarlarının dikkate alınacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye görüşmelerinde İsrail'in çıkarlarının dikkate alınacağını bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yapılacak Suriye görüşmelerinde İsrail'in çıkarlarının dikkate alınacağını söyledi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.