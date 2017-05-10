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Lavrov, Trump İle Görüştü

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Lavrov, Trump İle Görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Rusya Devlet Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da katıldı. Görüşmede Suriye-Ukrayna konuları başta olmak üzere çeşitli konuların da ele alındığı belirtildi.

Lavrov-Trump görüşmesi yaklaşık 40 dakika sürdü.

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