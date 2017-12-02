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Lavrov: “Yakın Zamanda, Suriye’de Terörle Mücadele Son Nokta Koyulacak”

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Lavrov: “Yakın Zamanda, Suriye’de Terörle Mücadele Son Nokta Koyulacak”
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yakın zamanda Suriye'de sessizliğin hüküm süreceğini ve terörle mücadelede son noktanın koyulacağını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yakın zamanda Suriye'de sessizliğin hüküm süreceğini ve terörle mücadelede son noktanın koyulacağını açıkladı.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen Akdeniz Diyaloğu Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Lavrov, Suriye'de yakın zamanda terörle mücadelenin sona ereceğini bildirerek, "Biz Suriye'de amacımıza yaklaşıyoruz. Ancak bu, bölgede terörün sona ermesi ve bitmesi anlamına gelmiyor. Yakın zamanda son bulacak" dedi. Lavrov ayrıca BM ve Şam'ın izni olmaksızın Suriye'ye yerleştirilen tüm yabancı askeri kuvvetlerin ülkeden çekilmesi gerektiğini de belirtti.

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