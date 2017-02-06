Lazer Epilasyon İçin En Doğru Mevsim Kış

İşkar Medikal Vortex Lazer Eğitim Danışmanı Biyolog Cansu Deveci İşkar, vücuttaki istenmeyen tüylerden kurtulmanın birçok yolu olduğunu fakat en kalıcı...

İşkar Medikal Vortex Lazer Eğitim Danışmanı Biyolog Cansu Deveci İşkar, vücuttaki istenmeyen tüylerden kurtulmanın birçok yolu olduğunu fakat en kalıcı etkinin lazer epilasyon ile sağlandığını söyledi.

İşkar, yaptığı açıklamada, güvenli bir epilasyon için cilde gönderilecek enerji değeri ve o enerjinin gönderilme süresinin kişinin cilt rengine ve kılın yapısına bağlı olarak belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Epilasyon yaptırıldığı zaman vücudun ve özellikle yüz bölgesinin güneşten korunması gerektiğini aksi takdirde ciltte tahriş, kaşıntı, kızarıklık gibi durumlarla karşılaşılabileceğini söyleyen İşkar, "Bu sebeple uygulama için daha çok sonbahar- kış mevsimleri tercih edilmelidir" dedi.

Lazer epilasyon yaptıracak kişinin cilt renginin güneşten ya da solaryumdan bronzlaşmamış olması gerektiğini ifade eden Vortex Lazer Eğitim Danışmanı Biyolog Cansu Deveci İşkar, "En sağlıklı olanın kişinin gerçek ten rengine sahip olmasıdır. Buna dikkat edilmesinin sebebini şu şekilde açıklayabiliriz; lazer epilasyon yapılırken enerjinin bir kısmı önce deride bulunan melanin pigmenti tarafından emilir. Cildin enerjiyi ne kadar emeceğini de derinin rengi belirler. Bu sebeple cilt ne kadar koyu olur ise emilim miktarı artar ve bu durum da deride tahrişe sebebiyet verir. Ayrıca cilt tarafından emilen enerji sebebi ile de kıl köküne ulaşan enerji verimi azalır ve tedavinin başarılı olma oranı da düşer. Bu sebeple yaz aylarında epilasyon yaptırmak çok tercih edilen bir durum değildir" diye konuştu.

Bronz ya da koyu tene de uygulama yapılabilecek cihazların da mevcut olduğunu belirten İşkar, Özellikle IPL cihazların cilt ve ten rengine göre dalga boyunu ayarlayıp, enerjiyi ona göre ilettiklerini söyleyerek her mevsim güvenli olarak epilasyon yaptırmanın mümkün olduğunu kaydetti.