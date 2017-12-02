Lazer Kaynak Sistemlerine İlgi Artıyor

İkincil işlemleri ortadan kaldıran ve üretim maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlayan lazer kaynak cihazlarına olan ilgi her geçen gün artıyor.

İkincil işlemleri ortadan kaldıran ve üretim maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlayan lazer kaynak cihazlarına olan ilgi her geçen gün artıyor.

Hızla büyüyen lazer uygulamaları alanında faaliyet gösteren Laser SOS, 30 Kasım- 3 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Bursa Metal İşleme Teknolojileri Fuarı, Bursa Sac İşleme Fuarı, Kalıp Avrasya 2017 ve Bursa Otomasyon Fuarı'nda bu sene 5'nci salonda yerini aldı. Geçtiğimiz yıl da fuarda yer aldıklarını ve memnun bir şekilde fuardan ayrıldıklarını belirten Laser SOS firması Satış Yöneticisi Nurullah Akyıldız, Laser SOS'in, onlarca farklı sektörde hızla büyüyen lazer uygulamaları alanında faaliyet göstermek amacıyla 25 yıl önce kurulduğunu hatırlattı.

Firma olarak lazer yedek parça, makine vetam otomasyon anahtar teslim projelere odaklandıklarını kaydeden Akyıldız, Laser SOS'in genç ve dinamik ekipleri sayesinde 200'ün üzerinde farklı lazer sistemine yedek parça sağlayan, lazer markalama, lazer kesim ve lazer kaynak sistemleri üreten, son kullanıcı talepleri doğrultusunda projeler geliştiren marka bilinirliği yüksek uluslararası bir tedarikçi olduğunu söyledi.

Sektörel gelişmeler hakkında da açıklamalarda bulunan Nurullah Akyıldız, konvansiyonel kaynak cihazlarının yerini lazer kaynak sistemlerinin aldığına dikkat çekti. Nurullah Akyıldız, "Lazer kaynak uygulamaları, üretim proseslerinde ciddi maliyet düşüşlerini sağlıyor. İkincil işlemleri ortadan kaldırması sebebiyle, konvansiyonel sistemli üretimlere ilave olan tüm prosesler ortadan kalkıyor" dedi.

Lazer kaynak sistemlerinin, üretim maliyetlerine ciddi tasarruf sağladığının altını çizen Akyıldız, "İlk yatırım maliyetleri geleneksel sistemlere oranla göreceli olarak yüksek ancak konvansiyonel sistemlere kıyasla çok daha hızlı olması, ikincil işlemleri ortadan kaldırması ve elektrik tüketimlerinin düşmesi dolayısıyla, yatırımların amortisman süreleri çok kısa oluyor. Bunun dışında standartsistemlerle kaynatılamayacak kalınlıkta malzemelerin kaynatılabilmesi, birbirinden farklı malzemelerin kaynatılabilmesi, dolayısıyla üretime çok ciddi avantajlar sağlıyor" diye konuştu.

Almanya ofisi hizmete girdi

Lazer kaynak cihazlarının ticari olarak kullanımının çok eski olmadığını hatırlatan Akyıldız, "Geçmişte farklı cihazlarla bu işlemler yapılıyordu.Son dönemde özellikle savunma sanayi, otomotiv ve endüstriyel mutfak sektörlerinden gelen taleplerlazer kaynağın ticari olarak kullanımını artırdı; özellikle görselliğin önemli olduğu alanlarda, kaynak mukavemetinin önemli olduğu alanlarda kullanılıyor. Ayrıca sac çarpılmalarının ortadan kaldırılması gibi avantajları var. Bu durumlar lazer kaynak cihazların çok fazla tercih edilmesine sebep oluyor" diye konuştu.

Laser SOS'in yerli üretim olması nedeniyle, alıcılarına ciddi manada fiyat avantajı da sunduğunu dile getiren Nurullah Akyıldız,sözlerini şöyle tamamladı:

"Yurtdışında İngiltere, Amerika ve Hindistan'da merkezlerimiz ve ciddi yatırımlarımız var. Şuanda 33 ülkede sistemlerimiz çalışıyor. Almanya ofisimizi de geçtiğimiz hafta faaliyete geçirdik. Amerika'daki merkezimize ilave olarak, kurduğumuz yeni partnerlikler ve distribütörlüklerle Amerika pazarına çok daha hakim bir hale geldik. Her yıl yurtiçi ve yurtdışında yaklaşık 20 fuara katılıyoruz. Buradan edindiğimiz tecrübelerimizle, üretmiş olduğumuz sistemlerde pazar ihtiyaçlarına yönelik inovasyonlar yapıp,yurtiçi ve yurtdışı pazarlara sunabiliyoruz. Uygulama yeteneği açısından çok ciddi deneyimleri olan bir firmayız."