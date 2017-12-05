  • BIST 105.784
  • Altın 158,498
  • Dolar 3,8704
  • Euro 4,5813
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

Le Guen: "Dev Bir Maç Bizi Bekliyor"

» »
Le Guen: "Dev Bir Maç Bizi Bekliyor"
Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, Fransız teknik adam Le Guen, öğrencilerine yönelik yaptığı konuşmada,...

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, Fransız teknik adam Le Guen, öğrencilerine yönelik yaptığı konuşmada, "Dev bir maç bizi bekliyor. Saha içerisinde olduğu kadar dışarıda da iyi dinlenmemiz önemli. Fiziksel olarak en iyi durumumuzda olmalıyız" dedi.

Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cuma Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda hazırlıklar sürüyor. Akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde, Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Antrenmanın basına açık bölümünde topla birlikte çalışmalar gerçekleştiren yeşil-beyazlılarda, sakatlıkları bulunan Batalla, Kubilay ve Agu antrenmanda yer almadı. Sakatlığı süren Ekong ise takımdan ayrı düz koşu ile çalışmayı tamamladı. Sağ kasığında zorlanma meydana gelen Arjantinli oyuncu Batalla'nın 2 gün tedavi göreceği ve Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi. Genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş'un da sağ kasığındaki zorlanma sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Harun Tekin Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışılıyor

Bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan kaleci Harun Tekin de kaleci antrenörü eşliğinde çalışmalarına başladı. Milli kalecinin de Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi.

Le Guen: "Dev bir maç bizi bekliyor"

Antrenman öncesi Fransız teknik adam Paul Le Guen, öğrencilerine yönelik yaptığı konuşmada, "Dev bir maç bizi bekliyor. İyi çalışmalıyız. Saha içerisinde olduğu kadar dışarıda da iyi dinlenmemiz önemli. Fiziksel olarak en iyi durumumuzda olmalıyız" dedi.

Yeşil-beyazlı takım, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayerispor - Beşiktaş Maçı Biletleri Satışa Sunuluyor05 Aralık 2017 Salı 15:38
  • Sivasspor, Başakşehir Maçı Biletleri Satışa Sunuldu05 Aralık 2017 Salı 15:38
  • T.m. Akhisarspor’da, Galatasaray Maçı Hazırlıkları05 Aralık 2017 Salı 15:38
  • Önce Hastalığını, Sonra Rakiplerini Yendi05 Aralık 2017 Salı 15:18
  • Bursaspor’da Fenerbahçe Maçı Öncesi Batalla Şoku05 Aralık 2017 Salı 15:18
  • Karşıyaka’ya Abdülhamit Şoku05 Aralık 2017 Salı 15:13
  • Fenerbahçe, Bursaspor Hazırlıklarına Başladı05 Aralık 2017 Salı 15:03
  • 67 Yıllık İşçi Takımının Zor Günleri05 Aralık 2017 Salı 14:58
  • Milli Kaleciden En Anlamlı Kurtarış05 Aralık 2017 Salı 14:58
  • Eskişehirspor-gaziantepspor Maçının Bilet Fiyatları Belli Oldu05 Aralık 2017 Salı 14:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti