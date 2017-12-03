Le Guen: "Eksiklerimize Rağmen Böyle Bir Sonuç Bizim İçin İyi İşaret"

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Konyaspor'a karşı aldıkları farklı galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Böyle bir sonucu, böyle...

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Konyaspor'a karşı aldıkları farklı galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Böyle bir sonucu, böyle bir statta ve omurgamızı oluşturan oyuncuların eksikliğinde almış olmamız bizim için iyi işaretler" dedi.

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, "Sonuçtan gerçekten çok memnunum. Bu memnuniyetimin iki sebebi var. Birincisi zor bir sonuç olması. Konya deplasmanı çok zor bir deplasman. Bu da galibiyeti benim için güzel kılıyor. Harun, Ekong ve Agu gibi oyuncularımızın eksikliğinde galibiyet almamız çok önemli oldu. Çok büyük öneme sahip oyuncular bizim için. Böyle bir sonucu, böyle bir statta ve omurgamızı oluşturan oyuncuların eksikliğinde almış olmamız bizim için iyi işaretler" dedi.

"Onların desteği bizim için çok önemli olacak"

Ligin 15. haftasında Bursa'da karşılaşacakları Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlara da çağrıda bulunan Fransız teknik adam, "Stadyumumuzun doluluğuyla alakalı mutluluğumu dile getirmiştim defalarca. Bana gelen bilgi şu ki yeni stadyumumuz hiçbir zaman tam olarak dolmamış. Önümüzdeki haftaki karşılaşma bunun için harika bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Taraftarlarımızın büyük desteği arkamızda olursa her şey bizim için daha da kolay olur diye düşünüyorum. Çünkü ligin önemli kadrolarından birine karşı oynayacağız. Onların desteği bizim için çok önemli olacak. Galatasaray maçındaki atmosfer gibi stadyumumuzda yaşatabilirsek bizim için daha kolay olacak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Onların bize vereceği destek işimizi kolaylaştıracak" dedi.