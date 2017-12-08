  • BIST 107.921
  • Altın 154,053
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 10 °C

Le Guen: “Fenerbahçe Şampiyonluk Adaylarından Biri Olacak”

» »
Le Guen: “Fenerbahçe Şampiyonluk Adaylarından Biri Olacak”
Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maçla alakalı pişmanlıklarım var ama elinden geleni yaptı...

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maçla alakalı pişmanlıklarım var ama elinden geleni yaptı herkes. Fenerbahçe kadrosunun gücü yakın zamanda şampiyonluğa yürüyecek. Fenerbahçe şampiyonluk adaylarından biri olacak" dedi.

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, "Fenerbahçe'yi tebrik etmek istiyorum. İyi takım, galip geldiler. Maçla alakalı pişmanlıklarım var ama elinden geleni yaptı herkes. İsterdim topu iyi çevirelim. Çok az pozisyon verdik. Belki bir penaltı verdik. Bazı oyuncularımız gerginlerdi. Her zamanki rahatlığımızda değildik topu kullanma anlamında. Çok fazla basit top kaybı yaptık. Oyun kurmak bizim için zorlaştı. Beni hayal kırıklığına uğrayan oyun kurma, topu kullanmamız. Takım organizasyonumuzdan ve az pozisyon vermemizden ötürü memnunum. Pişmanlığım seçimlerin ve sistem üzerinden değil. Nereden başladığımızı unutmuyorum ben. Güçlü oyunculardan kurulu takıma sahip Fenerbahçe. Soldado ve Valbuena gibi oyuncuları yedekten oyuna atatabiliyorlar. Belki penaltıyı vermeyebilirdik, bu benim için pişmanlık. Kadroların gücü göz önünde bulundurulduğunda bazı şeyler ortaya çıkıyor" dedi.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk adaylarından biri olacağını ifade eden Le Guen, "Bazı gerçekleri insanlara hatırlatmak daha doğrudur diye düşünüyorum. Fenerbahçe kadrosunun gücü yakın zamanda şampiyonluğa yürüyecek. Fenerbahçe şampiyonluk adaylarından biri olacak ama Bursaspor şampiyonluk adaylarından biri olmayacak. Gerçekleri ortaya koymamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper Lig: Bursaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İkinci Yarı Devam Ediyor)08 Aralık 2017 Cuma 20:53
  • Süper Lig: Bursaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk Yarı)08 Aralık 2017 Cuma 19:58
  • Süper Lig: Bursaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç Devam Ediyor)08 Aralık 2017 Cuma 19:38
  • Tamer Avcı: “İyi Bir Galibiyet Aldık”08 Aralık 2017 Cuma 19:28
  • Sait Karafırtınalar: "Berabere Kalmamız Gerekiyordu"08 Aralık 2017 Cuma 19:28
  • Bursa’da Görsel Şölen08 Aralık 2017 Cuma 19:13
  • Tff 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Boluspor: 008 Aralık 2017 Cuma 19:08
  • Olimpiyat Stadı’nda Kudüs Tepkisi08 Aralık 2017 Cuma 18:13
  • Satranç Birincileri Belli Oldu08 Aralık 2017 Cuma 17:53
  • Samsunspor, Denizli Yolcusu08 Aralık 2017 Cuma 16:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti