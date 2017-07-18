Le Guen: "Sagna’nın İmzalamasını İstiyorum"

Bursaspor, Avusturya kampının ikinci hazırlık maçında Alman ekiplerinden FC Ingolstadt ile oynadığı karşılaşmadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Bursaspor, Avusturya kampının ikinci hazırlık maçında Alman ekiplerinden FC Ingolstadt ile oynadığı karşılaşmadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın arından konuşan Bursaspor'un Fransız çalıştırıcısı Le Guen, transferde adı geçen Sagna ile bağlantısının sürdüğünü ve imzalamasını istediğini söyledi.

Sezon başı hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya'nın Hall İn Troll bölgesinde sürdüren yeşil-beyazlı ekip, kampın ikinci karşılaşmasında Alman ekiplerinden FC Ingolstadt ile karşılaştı. Mücadelenin 38 ve 63. dakikalarında Alman ekibi, Dario Farina ve Leipertz'in şutlarında direği geçemedi. İlk yarı ve ikinci yarıda farklı 11'ler sahaya süren Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, öğrencilerinin performanslarını görme şansı elde etti.

Yeşil-beyazlılar, kampın ilk gününde dün karşılaştığı İngiliz ekibi Leeds United'ı 3-0 mağlup etmişti.

"Güçlü bir takım olmak istiyoruz ama henüz değiliz"

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, "Yeterince iyi durumdayız. İkinci maçımızı oynadık kampta. Dün de bir maç oynamıştık. Çalışmalarımız devam ediyor. Gol yemeden bitirilmiş bir maç. Şansımız da yanımızdaydı. Güçlü bir takım olmak istiyoruz ama henüz değiliz. Hedeflediğimiz takım değiliz. Üretken bir takım olmaya çalışıyoruz. İlk yarı üretken oyunculardan oluşan bir takım vardı. İkinci yarı gençleri oynattık. Daha az üretken oyuncular ama onları görmek için fırsat vermek gerekiyor. Gün geçtikte daha iyiye gideceğimize inanıyorum. Onlarla ilgilenmek geliştirmeye çalışmak benim birinci görevim. Onlar da gelişmek için ileriye taşımak için iradelerini ortaya koyuyorlar. Bu onları ileriye götürecekler. Liste hazırlıyorum. Bazıları için kiralık gitmek daha iyi olacak. Bununla alakalı çalışma yapıyorum önümüzdeki günlerde bunu paylaşacağım. Bazılarının düzenli oynayan oyuncuları zorlayacağını düşünüyorum" dedi.

"Sagna'nın imzalamasını istiyorum"

Transferde adı geçen Sagna ile bağlantısını sürdürdüğünü ifade eden Fransız teknik adam, "İmzalamasını istiyorum. Biz üzerimize düşeni yaptık, artık top onda. Şüphesiz olan bir şey bu pozisyona bir oyuncu ihtiyacımız var. Barış iyi ama ikinci yarılarda başka oyuncuları denemek zorunda kaldım. Ekong ve Titi ile imzalamakta da doğru bir karar verdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.