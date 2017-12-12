Le Guen: "Turu Geçmekten Ötürü Rahatladım"

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Adanaspor'a karşı 2-0 galip geldikleri maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Hedefimiz turu geçmekti ve bunu...

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Adanaspor'a karşı 2-0 galip geldikleri maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Hedefimiz turu geçmekti ve bunu başarmış durumdayız. Her ne kadar her şey mükemmel olmasa da turu geçmekten ötürü rahatladım" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçında sahasında Adanaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 2-0 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, "Aldığımız sonuçtan ve turdan dolayı memnuniyet duyuyorum. Hedefimiz turu geçmekti ve bunu başarmış durumdayız. Her ne kadar her şey mükemmel olmasa da turu geçmekten ötürü rahatladım. Rotasyon yaptık, çok fazla forma şansı bulamayan oyuncularımız bugün forma şansı buldu. Onların özgüvenlerini geliştirmeleri açısından çok önemli bir karşılaşmaydı, bunu da yapabildiğimiz için memnunum" dedi.

Yusuf Erdoğan'ın performansı hakkında da konuşan Fransız çalıştırıcı, "Tabii ki beni çok mutlu ediyor. İyi oyunculara ihtiyacımız var, Yusuf Erdoğan da onlardan bir tanesi. Eksikliğini hissetmiştik, bugün itibariyle kadroya geri dönmüş durumda. İlk 11 için rekabete geri dönecek, bundan ötürü çok memnunum. Maçı tamamlamasına ben izin vermedim, çünkü onu korumak istedim. Performansından dolayı çok memnunum" diye konuştu.