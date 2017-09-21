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Leaseplan’den ’İklim Değişikliği’ İle Mücadele İçin Önemli Adım

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Leaseplan’den ’İklim Değişikliği’ İle Mücadele İçin Önemli Adım
Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden LeasePlan, kurumsal şirketlerin elektrikli araçlara geçişini hızlandırmak amacıyla oluşturulan küresel...

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden LeasePlan, kurumsal şirketlerin elektrikli araçlara geçişini hızlandırmak amacıyla oluşturulan küresel girişim EV100'ün 10 kurucu ortağından biri olduğunu açıkladı. Kurucular arasında yer alan tek otomotiv şirketi olarak da ön plana çıkan LeasePlan, bu adımıyla birlikte, şirket filosunu elektrikli otomobillere dönüştürecek.

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden LeasePlan, elektrikli araçlar ve altyapılarının hızla yayılmasını sağlamak amacıyla oluşturulan küresel girişim EV100'ün kurucu ortağı olduğunu duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, üyelerinin filo araçlarını elektrikli araçlarla değiştirmeyi taahhüt etmesi ile alanında tek girişim olarak ön plana çıkan EV100, sera gazı salınımını azaltmak için hükümet liderleri ve şirketler ile ortak çalışan "İklim Grubu" tarafından tanıtıldı. Söz konusu girişimin diğer kurucu ortakları Unilever, Baidu, IKEA Group, HP Inc., Vattenfall, PG & E, Deutsche Post DHL ve Metro AG gibi önemli şirketlerden oluşurken, LeasePlan kurucular arasındaki tek otomotiv şirketi olarak öne çıkıyor.

Elektrikli mobiliteyi hızlandıracak adım

Elektrikli araçların geleceği şekillendirecek en önemli gelişmelerden biri olduğuna dikkat çeken LeasePlan CEO'su Tex Gunning, bu nedenle, EV100 girişiminin kurucu ortağı olmaktan ve elektrikli mobiliteyi hızlandırmak ve yaygınlaştırmak için dünyanın en büyük şirketleri ile birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

"Bugün yolda olan otomobillerin neredeyse yarısı şirketlere ait. Hep birlikte çok önemli bir etkiye sahip olabiliriz" diyen Gunning, "Ayrıca LeasePlan olarak kendi şirket filomuzu da elektrikli araçlarla değiştireceğiz. Söz konusu adımla bu geçişi yapan ilk global filo kiralama şirketlerinden biri olacağız. Bununla da ayrıca gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışanların tamamı 4 yılda elektrikli araca geçecek

Söz konusu adım ile birlikte LeasePlan çalışanlarının 2021 yılına kadar elektrikli otomobillere geçmesi hedeflendiği belirten ve diğer şirketleri de bu aksiyonu almaya davet eden Gunning, "Elektrikli araç filosuna geçiş yapmak, işletmelerin emisyonlarını düşürmesini sağlarken, iklim değişikliğiyle mücadelenin de en kolay yollardan biri. LeasePlan olarak bu değişikliği yapmak isteyen diğer şirketlerin işini kolaylaştırmaya kararlıyız" diye konuştu.

Yapılan açıklamada EV100'ün LeasePlan'in sürdürülebilirlik stratejisinin kilometre taşlarından biri olduğu kaydedilirken, stratejinin temel unsurlarını; düşük emisyonlu araçların geleceği konusunda müşterilere eğitim verilmesi, LeasePlan Elektrikli Araç Deneyim Merkezi tarafından geliştirilen cazip tekliflerle düşük emisyonlu araçların alımını kolaylaştırmak, bakımlı, yüksek kaliteli kiralık araçlara yönelik özel bir ikinci el otomobil piyasasının gelişimine öncülük etmek ve LeasePlan'in kendi şirket filosunu 2021 yılına kadar elektrikli araç filosuna dönüştürmek olarak açıkladı.

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