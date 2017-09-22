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'Leblebi' tamam ama turizm de olmalı

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'Leblebi' tamam ama turizm de olmalı
Ankara’da 14-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan “Çorum Tanıtım Günleri” hazırlıkları başladı. Vali Kılıç, "Sadece leblebi ile tanınan bir şehir olmaktan çıkmalıyız" dedi

Çorum Valisi Necmettin Kılıç başkanlığında Ankara Tanıtım Günleri Üst Kurulu, Valilik'te bir değerlendirme toplantısı yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Dernekler Federasyonu Başkanı Hayri Çağır ile daire müdürlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda tanıtım günlerinde yapılacak etkinliklerle ilgili yol haritası masaya yatırıldı. 

Vali Kılıç, Çorum’un turizmde sahip olduğu potansiyeli değerlendirecek adımlar atılması gerektiğini söyledi. Turizm’de şuan 45 binleri geçmeyen turist sayısını orta vadede 500 bine çıkarmayı hedeflerini dile getiren Vali Kılıç, İl Stratejik Gelişim Planı'nda her alanda olduğu gibi turizmin yanı sıra tarım ve hayvancılık sektöründe yapılması gerekenler hakkında da çalışma yapıldığını anlattı.

'KOMŞUNU ALDA GEL'
Çorum’un ülke içerisinde tanıtımına ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Vali Kılıç, "Ankara, İstanbul başta olmak üzere diğer illerde yaşayan ciddi bir nüfus potansiyelimiz var. Çorum’a daha çok iç turistin gelmesi dışarıda yaşayan Çorumluların ilimizi daha çok ziyaret edebilmeleri noktasında “Komşunu Alda Gel Projesi” önem arz ediyor. Bu amaçla İstanbul ve Ankara’daki sivil toplum kuruluşlarıyla yakın bir diyalog halinde olmaya gayret ediyoruz. İstanbul’da sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız çalışmada Nisan ayında İstanbul’da Yenikapı’da tanıtım günleri yapılması kararlaştırıldı. Ancak onun öncesinde Kasım ayında tanıtım günleri yapacağız. Çorum’un sadece leblebi ile tanınan bir şehir olmaktan ziyade tüm alanlarda farklı bir olduğunu anlatabilmek için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz” diye konuştu.

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