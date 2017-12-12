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Leblebili ekmek üretildi

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Leblebili ekmek üretildi
Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası tarafından tam buğday unu ve leblebi tozu karıştırılarak hazırlanan ve kuru üzüm ile tatlandırılan leblebili ekmek üretildi

Çorum'un marka değeri olan sarı leblebi, kahvelisinden susamlısına, çikolatalısından baharatlısına kadar yaklaşık 30 çeşidi ile satışa sunuluyor. Daha önce kurabiyesi, helvası ve hatta kebabı yapılan leblebi, şimdi de ekmek üretiminde kullanıldı.

Çorum Belediyesi'nce yaklaşık 5 ay önce kurulan halk ekmek fabrikası, kentin simgesi leblebiyi "leblebili ekmek" ile sofralara taşıdı. Halk ekmek büfelerinde 50 kuruştan satışa sunulan leblebili ekmek, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yabacıoğlu, Çorum'a özgü bir lezzet üretme arayışına girince leblebili ekmeğe karar verdiklerini söyledi.

LEZZETLİ BİR EKMEK OLDU
Leblebinin, ekmeğin içerisinde kullanabilmek için bir çok deneme yaptıklarını dile getiren Yabacıoğlu, şunları kaydetti: "Çorumumuza özel bir ürünümüz olsun istedik ve leblebili ekmek üretmeye karar verdik. Leblebiyi ekmeğin içinde nasıl kullanabileceğimize dair birçok deneme yaptık. En sonunda belli miktarda leblebi tozu ve tam buğday ununu karıştırarak hem sağlıklı hem de lezzetli bir ekmek ürettik. Leblebili ekmeğimizi tatlandırmak için içine biraz da kuru üzüm kattık. Böylelikle leblebili ekmeği üretmiş olduk."  AA / ÇORUM

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