Leblecilerden Yunanlılara tepki

Türk ustalardan leblebi yapımı için eğitim aldığı, ancak başarılı olamadıklarını öğrendiklerini belirten lebleblebi üreticileri, "Onlar nohudun cinsini bilmezler. Hangi nohuttan leblebi yapılır bilmezler" diyerek tepki gösterdiler.

Yunanlıların Türk ustalardan eğitim alarak leblebiye sahip çıkmaya çalıştıklarını ifade eden Çorum Leblebiciler Odası eski Başkanı Başkanı Mahmut Ahıskalı, bu duruma tepki gösterdi.

Leblebi yapımının bir sanat olduğunu, bu sanatı herkesin yapamayacağını söyleyen Mahmut Ahıskalı, "Leblebi, Çorum ile özdeşleşen bir üründür. Bizim sanatımız sadece Türkiye'ye değil, dünyaya nam salmıştır. Ne kadar gelip sanatımızı elimizden almaya çalışsalar da başaramayacaklar. Çünkü leblebi Çorum'a mal olmuş, dünyada ün salmış bir sanatı öyle kolay kolay alamazlar. Herkes kaşığı yapar ama sapı yapamaz. Yunanlılar 'Baklavayı, kebabı alacağız' diyor ama herkes yapamaz bunu. Çorum'da 44 çeşit leblebi çeşidi yapılıyor. Türkiye'nin her yerine ve yurt dışına da ulaştırıyoruz. Az oluyor ama oluyor. Özüyle, sözüyle leblebi Çorum'undur" dedi.

Leblebinin yapımının sabır ve emek isteyen bir süreç olduğunu söyleyen Hüseyin Karakuş isimli leblebi üreticisi ise "Bir leblebinin tarladan çıkıp leblebi olabilmesi için en az 3-4 ay geçmesi gerekiyor, belli aşamalardan geçmesi gerekiyor ki leblebi olsun. 1 ayda Yunanlılar neyi öğrenecekler. Onlar nohudun cinsini bilmezler. Hangi nohuttan leblebi yapılır bilmezler. Bizim ecdadımız yapmış bu işi." diyerek tepkisini dile getirdi