Lefkoşa’da Erdoğan’a Hakaret İçeren Karikatür Protesto Edildi

KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Afrika Gazetesi önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren karikatür nedeniyle protesto gösterisi düzenledi.

KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Afrika Gazetesi önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren karikatür nedeniyle protesto gösterisi düzenledi.

KKTC Karadeniz Kültür Derneğinin gerçekleştirdiği eyleme, AK Parti Temsilciği, Milli İrade Saygı Platformu Gençlik Kolları üyeleri ve temsilcileri katıldı. Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Baki Aygün, yaptığı açıklamada Afrika Gazetesi'nin Yunanistan'da yayımlanan karikatürü "Yunan gözüyle" servis ettiğini belirterek, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı küçük düşürme çabasını şiddetle kınadıklarını söyledi.

Milli İrade Saygı Platformu Gençlik Kolları Başkanı Zafer Sarıaltın ise, "Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmak ve onun öncülüğünde kurduğu partinin liderliğinde bütün gereksinimlerini gerektiren partimize ve ilerleyen zamanlardaki süreçte öğrenciler olarak Türkiye'ye sahip çıkacağımızı belirtmek için buradayız. Bu yapılan karikatür sadece Cumhurbaşkanımıza yapılmamıştır, Türk milletine ve Kıbrıs halkına yapılmıştır" diye konuştu.

Ardından Sarıaltın, Ziya Gökalp'in "Minareler Süngü, Kubbeler Miğfer" şiirini okudu.