Leipzig-beşiktaş Maçını Kassai Yönetecek

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu lider tamamlamayı garantileyen Beşiktaş'ın gruptaki son maçı olan Leipzig mücadelesini Macar hakem Viktor Kassai yönetecek.

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu lider tamamlamayı garantileyen Beşiktaş'ın gruptaki son maçı olan Leipzig mücadelesini Macar hakem Viktor Kassai yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş'ın RB Leipzig ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. RB Arena'da 6 Aralık Çarşamba günü saat 22.45'te başlayacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Viktor Kassai yönetecek. Viktor Kassai'nin yardımcılıklarını György Ring ve Vencel Toth yapacak. Balazs Buzas'ın 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Tamas Bognar ve Sandor Szabo. 5 maç sonunda 11 puan toplayan Beşiktaş, gruptaki son maçlar öncesinde en yakın rakibinin 4 puan önünde ve lider durumda.