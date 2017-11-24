  • BIST 105.124
  • Altın 163,383
  • Dolar 3,9452
  • Euro 4,6866
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 11 °C

Letonya İle İş Birliği

» »
Letonya İle İş Birliği
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts'le bir araya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts'le bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan görüşmede, Türkiye ile Letonya arasındaki ilişkiler ve Bursa'nın bu ülke ile olan ticareti gündeme geldi. Başkan Alinur Aktaş, Letonya ile var olan işbirliğini artırmaktan büyük mutluluk duyacaklarını ifade etti. Bursa'nın bir tarih şehri olduğunu, ekonomisi, ihracatı, dağı, denizi, termali, kebabı, köftesi ve diğer özellikleriyle Türkiye'nin gözbebeği konumunda bulunduğunu belirten Başkan Aktaş, "Eminim Letonya'nın da çok farklı, birbirinden özellikli şehirleri var. Bu ziyaret, inşallah iki ülke arasında, Bursa ile yeni sayfaların açılmasına sebep olacak" dedi. Başkan Aktaş, açıklamasında, Letonya'nın bağımsızlığını tekrar kazanmasının 100. yılını da kutladı.

Büyükelçi Peteris Karlis Elferts ise, büyükelçilik ve fahri konsolosluklar vasıtasıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin kolaylaştığını ifade etti. Yaptığı açıklamada ülkesinin 100. yıl kutlamalarına da değinen Elferts, "Rusya bizi ilhak etmeye çalışırken koyduğu tavır sebebiyle biz her zaman için Türkiye'ye minnettarız" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arü’lü Öğrenciler Öğretmenler Gününü Kutladı24 Kasım 2017 Cuma 15:33
  • Tatil Yaparken Yakalanan İngiliz Ypg’li İlk Kez Hakim Karşısına Çıktı24 Kasım 2017 Cuma 15:33
  • Tsk: “İdlib’te 3 Numaralı Gözlem Noktası Tesis Edilmiştir”24 Kasım 2017 Cuma 15:33
  • Kayseri Pastırması Levrekle Buluştu24 Kasım 2017 Cuma 15:28
  • Cuma Vaazının Konusu Psikolojik Şiddet24 Kasım 2017 Cuma 15:28
  • Selçuklu’da Mustafa Ve Adile Kağnıcı Cami İbadete Açıldı24 Kasım 2017 Cuma 15:28
  • Maganda Mağduru Eylem: "Ben Bunu Da Atlatacağım"24 Kasım 2017 Cuma 15:24
  • Oda Ve Borsalara, Kalitesi Sistemi Eğitimi24 Kasım 2017 Cuma 15:24
  • İddianamede, Darbe Girişiminden Bir Gün Önce Telefona Yansıyan Konuşmalar Ortaya Çıktı24 Kasım 2017 Cuma 15:24
  • Yyü’de "Van’ın Kentsel Fotoğrafı" Söyleşisi24 Kasım 2017 Cuma 15:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti