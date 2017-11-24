Letonya İle İş Birliği

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts'le bir araya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts'le bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan görüşmede, Türkiye ile Letonya arasındaki ilişkiler ve Bursa'nın bu ülke ile olan ticareti gündeme geldi. Başkan Alinur Aktaş, Letonya ile var olan işbirliğini artırmaktan büyük mutluluk duyacaklarını ifade etti. Bursa'nın bir tarih şehri olduğunu, ekonomisi, ihracatı, dağı, denizi, termali, kebabı, köftesi ve diğer özellikleriyle Türkiye'nin gözbebeği konumunda bulunduğunu belirten Başkan Aktaş, "Eminim Letonya'nın da çok farklı, birbirinden özellikli şehirleri var. Bu ziyaret, inşallah iki ülke arasında, Bursa ile yeni sayfaların açılmasına sebep olacak" dedi. Başkan Aktaş, açıklamasında, Letonya'nın bağımsızlığını tekrar kazanmasının 100. yılını da kutladı.

Büyükelçi Peteris Karlis Elferts ise, büyükelçilik ve fahri konsolosluklar vasıtasıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin kolaylaştığını ifade etti. Yaptığı açıklamada ülkesinin 100. yıl kutlamalarına da değinen Elferts, "Rusya bizi ilhak etmeye çalışırken koyduğu tavır sebebiyle biz her zaman için Türkiye'ye minnettarız" ifadelerini kullandı.