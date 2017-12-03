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Levent Ertürk dostlarını ağırladı

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Levent Ertürk dostlarını ağırladı
Ertürk Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Levent Ertürk, bünyelerinde hizmete giren Cihangir Restorant'ın 3'ncü Şubesi'nde dostlarını ağırladı. Ertürk, "Bugünlerde en önemli şey, birlik ve beraberlik içinde olmamızdır" dedi

Ertürk Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda AK Parti Atakum Belediye Meclis Üyesi Levent Ertürk, dostlarını sahibi olduğu Cihangir Restoranda ağırladı. Yemek sonrasında bir konuşma yapan Levent Ertürk, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy'un, il dışında olmaları nedeniyle programlarına katılamadıklarını belirterek, selamlarını iletti.

BİRLİK VE BERABERLİK
MESAJLARI VERDİ
Dostlarla bir arada olmaya önem verdiğini belirten Ertürk, "Aslen Artvinliyiz ama 17 yıldır Samsun'dayız. Artık biz de Samsunluyuz, biz de Atakumluyuz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. 2014 yılı yerel seçimlerinde siz değerli seçmenlerimizin teveccühü ile AK Parti Atakum Belediyesi Meclis Üyeliği'ne aday olmuş ve seçilmiştik. Ve bugüne kadarda gücümüzün yettiği kadarıyla bütün teşkilat olarak hizmet etmeye çalışıyoruz. Durum böyle olunca evimizde iş yerimizde cami cemaati ile bir araya geliyoruz. Hastalığımızda, sağlığımızda, sevincimizde, üzüntümüzde hep beraber olduk. Ve bugünlerde en önemli şey birlik ve beraberlik içinde olmamızdır" dedi.

ATAKUMLULAR AK PARTİLİ
BELEDİYENİN FARKINI GÖRDÜ
Atakumluların AK Partili bir belediyenin farkını gördüğünü belirten Ertürk, "Önceki dönemlerde farklı parti vardı. Şimdi biz varız. Biz göreve geldikten sonra Sayın Belediye Başkanımız İshak Taşçı ile Atakum için çalışmaya başladık. Atakum büyüdü. Nüfusu 200 bine yaklaştı. Sabahın 7'sinden gecenin 2'sine kadar görevinin başında olan, bizim için çalışan Atakum’u düşünen bir başkanımız var. Ama işini sevgi ve aşk ile yapan birisi için zamanın hiçbir önemi yok. Davetime katıldığınız için siz değerli dostlarıma teşekkür ederim" diye konuştu.  Feride İÇKİLLİ

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