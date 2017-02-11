Leyla Atakan Ve Arkadaşları Dualarla Anıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Türkiye'nin tek dereceli seçimle seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Türkiye'nin tek dereceli seçimle seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan, ölümünün 46'ncı yılında mezarı başında dualarla anıldı.

Türkiye'nin tek dereceli seçimle seçilen ilk kadın il belediye başkanı olan ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte Gölcük yolunda geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren eski İzmit Belediye Başkanı Leyla Atakan, ölümünün 46'ncı yılında mezarı başında anıldı. Leyla Atakan ve çalışma arkadaşları için Bağçeşme'deki kabirleri başında düzenlenen anma törenine İzmit Belediye Başkanı Vekili İbrahim Bulut, İzmit Müftüsü Musa Bilgiç, Fevziye Cami İmamı Faruk Çoban, Leyla Atakan'ın aile yakınları katıldı. İzmit Müftüsü Musa Bilgiç, Leyla Atakan'ın kabri başında Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.

Anma programında konuşan İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, "Rahmetli Belediye Başkanımız Leyla Atakan ve arkadaşlarını biz insanlara faydalı olma yolunda ve hizmet etme yolunda çalışma yaptıklarını, bu konuda fedakarca çalıştıklarına şahidiz. Bu vesileyle kendilerine rahmet diliyoruz. Yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından aile yakınları ve protokol üyeleri Leyla Atakan'ın kabrine karanfil bıraktı.

Kocaeli Sanayi Fuarı'nın kurucusu olan Leyla Atakan, Türkiye'nin tek dereceli seçimle seçilen ilk il kadın belediye başkanı olarak tarihe geçmişti. Leyla Atakan, 11 Şubat 1971 tarihinde Başiskele mevkiinde meydana gelen trafik kazasında meclis üyeleri İsmail Kolaylı, Abdurrahman Yüksel ve Feridun Özbay ile birlikte yaşamını yitirmişti.