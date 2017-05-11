Şehre gelip deltayı gezenlerin en çok ziyaret ettikleri alanların başında gelen Leylek TOKİ, son iki ay içinde yüzlerce kişiyi ağırladı. Mevsimi geldiği için yeniden yuvalarına dönen leylekler, doğaseverlere muhteşem bir görsel şölen sunuyor. Leyleklerin görmek için deltaya gelen ziyaretçilerin sayısı günden güne artarken, TOKİ sakinleri ise bu durumdan oldukça memnun görünüyor. Leyleklerle zaman geçirip, Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen izleme kulesinde leylekleri yakından gözlemleme fırsatı yakalayan ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çekmeyi ihmal etmiyor. Çok sayıdaki leylek, Samsun’da 4 ay konakladıktan sonra tekrar göç edecek.
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Leylek TOKİ’ye ziyaretçi akını
Türkiye’nin en büyük sulak alanlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Göçmen Leylekler Konaklama Merkezi (Leylek TOKİ) ziyaretçi akınına uğruyor
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Leylek TOKİ’ye ziyaretçi akınıTürkiye’nin en büyük sulak alanlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Göçmen Leylekler Konaklama Merkezi (Leylek TOKİ) ziyaretçi akınına uğruyor
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