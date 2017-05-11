Leylek Yuvaları Artık Fark Edilecek

Manisa'da leylek yuvalarının bulunduğu direklerin herhangi bir direk olmadığı ve bir canlının yuvası olduğunun vurgulanması amacıyla Türkiye'de bir...

Manisa'da leylek yuvalarının bulunduğu direklerin herhangi bir direk olmadığı ve bir canlının yuvası olduğunun vurgulanması amacıyla Türkiye'de bir ilke imza atılarak direklerin boyanmasına başlandı. Çalışmayla yuvaların ve leyleklerin güvenliğinin sağlanması hakkında kişilerde duyarlılığın geliştirilmesi amaçlanıyor.

2006 yılından bu yana her yıl 11 Mayıs tarihinde göçmen kuşların ve yaşam alanlarının korunması için gerçekleştirilen bir bilinçlendirme kampanyası olan Dünya Göçmen Kuşlar Günü Manisa'da bir ilke imza atılarak kutlandı. Göçmen kuşlardan olan leyleklerin ve yuvalarının güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilerek, Manisa'nın Gölmarmara ilçesi Hacıveliler Mahallesi'ndeki leylek yuvalarının bulunduğu direkler boyandı. Gölmarmara'nın Kayapınar İlkokulu ve ortaokulundan 30 öğrenci ve resim öğretmenlerinin katıldığı etkinliğe kendisi de ressam olan Manisa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Elbirliler de destek verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmanın ilerleyen günlerde tüm il genelinde leylek yuvalarının bulunduğu direklere uygulanacağı öğrenildi.

Etkinlik öncesi leylek yuvasının altında çocuklara göçmen kuşlar hakkında bilgi veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürü Fikri Bayil'in üzerine leyleğin dışkısı düştü. Üzeri batan ve ceketini çıkarıp pantolonunun paçalarını temizleyen Bayil, doğanın böyle bir şey olduğunu belirterek konuşmasına devam etti.

Yaptıkları etkinlikle Türkiye'de bir ilke imza attıklarını anlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürü Fikri Bayil, "İlimiz göçmen kuşların önemli göç yolları üzerinde bulunuyor. Farklı bir etkinlik yapalım istedik. Hacıveliler Mahallesi'nde ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle beraber burada yer alan leylek yuvalarının olduğu elektrik direklerini farklı bir renkle boyayarak diğer direklerden farklı olduklarını göstermek istedik. Bu amaçla 30 tane öğrencimiz aramızda ve direklerde boyama çalışması yapıyor. Artık bu mahalleye gelen yabancı insanlar, bu mahallede yaşayan insanlar ya da çocuklar bu direkleri gördüklerinde diğer direklerden farklı bir direk olduklarını anlayacaklar, merak edecekler, kafalarında bu direk neden böyle boyandı şeklinde sorular oluşacak. Kafalarını kaldırdıklarında yukarıda leyleği görecekler. Leylek için özel yapıldığını direğin özel olduğunu ortaya çıkarmış olacağız amacımız buydu. Bu vesileyle çalışmayı yapmış olduk. Bugünün gençleri yarının büyükleri olacak. Dolayısıyla doğayı seven, çevresini seven, doğaya katkı sağlayan, doğadaki farklılıkları gören bir gelecek istediğimiz için bu çalışmaların faydalı olacağını düşünüyorum. Bu çalışma Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Manisa'da da bir başlangıç aynı zamanda" şeklinde konuştu.

Leyleklerin yuvaları güvende

Manisa'da leylek yuvalarının yükseltilmesi çalışmasının da devam ettiğini anlatan Bayil, "İlimizde toplam 172 tane elektrik direklerine yapılan yuvamız var. Bu yuvaların 73 tanesi GEDİZ A.Ş. ile yapmış olduğumuz protokol kapsamında yapay yuvalarla değiştirildi buradaki yuvalar gibi. Bunun önemi şu; leylekler daha önce elektrik direklerinin üzerine yuvalarını yapıyorlardı, yaptıkları bu yuvalarda elektrik arkından dolayı yangın çıkıp hem leylekler hem yavruları yanabiliyordu. Bu yapay yuvalarla bu tehlikenin önüne geçmiş olduk. Yuvalarını yükseltmiş olduk. Artık hayati tehlikelerini ortadan kaldırmış bulunuyoruz aynı zamanda yavrularımız için de iyi bir gelecek sağlamış olduk. Boyayarak da bu direklerin farklı direkler olduğunu gösterdik insanımıza. İnşallah bu çalışmalarımız ilimizde daha da devam edecek" diyerek, projenin Manisa'ya özgü bir proje olduğunu ve diğer illerin de projeyi örnek alabileceğini dile getirdi.

Yapılan çalışmada direklere çizimleri yapan ve çocukların boyamasına yardım eden ressam ve aynı zamanda Manisa Hayvanları Koruma Derneği (HAKDEM) Başkanı olan Reyhan Elbirliler ise "11 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü nedeniyle Orman ve Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü Manisa Şubesinin etkinliğine büyük bir keyif alarak katıldım. Ben resim sanatçısıyım aynı zamanda HAKDEM Hayvanları Koruma Derneği başkanıyım. Tamamıyla özdeşleşen bir durum. Çocuklarla farkındalık oluşturmak için leylek yuvalarının altındaki direkleri boyama işine giriştik. Büyük bir keyifle zevkle yapıyoruz. Göçmen kuşların en azından farkına vardırılması önemli. Bu yöreler aslında şanslı yöreler çok uzaklardan kalkıp buralara geliyorlar. Bunun kıymetini bilmeliyiz her yönüyle faydalı olan hayvanlar. Onun için bugünkü etkinliğe beni de davet ettikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah yayılır. Bir ilk olması adına da etkinlik önemli. Hem farkına varmak hem yayılmasını sağlamak hem de gereken önemi dikkati sağlamak için güzel bir etkinlik" dedi.

Gölmarmara ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi'ndeki direklerin boyanmasının ardından etkinliğe Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi'ndeki direklerin boyanması ile devam edildi.